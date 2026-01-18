Фиорентина почете своя президент с първата си победа като гост

Отборът на Фиорентина постигна първата си шампионатна победа като гост през сезона, след като спечели с 2:1 визитата си на Болоня от 21-вия кръг на Серия "А".

Така „виолетовите“ почетоха по най-добрия възможен начин паметта на своя президент Роко Комисо, който почина на 76 години по-рано този уикенд. Футболистите на отбора играха с черни ленти по този случай, а при своята загрявка носеха специални фланелки, посветени на него. Също така имаше минута мълчание, подобно на всички мачове от кръга в италианското първенство. След края на мача пък от „Ла Виола“ обявиха, че съпругата и сина на Комисо - Катрин и Джузепе, са се обадили на генералния директор Алесандро Ферари, за да поздравят треньора Паоло Ваноли и целия тим за показаните игра и борба на терена. „Роко би бил наистина горд с този успех, искрено благодарим“, били техните думи. Междувременно, в съблекалнята наставникът и играчите скандирали: „Роко, Роко, Роко“ с последвали дълги аплодисменти.

В 17-ата минута Шер Ндур даде аванс на Фиорентина, но проверка с ВАР отмени попадението му поради засада на Фабиано Паризи. Веднага след подновяването на играта обаче неговият тим наистина стигна до попадение, след като Роландо Мандрагора засече центриране на Алберт Гудмундсон. Халфът посвети попадението си на Комисо, изтичвайки до своята пейка и показвайки фланелка с името на починалия президент. Точно преди почивката Роберто Пиколи се разписа след контраатака, възползвайки се от късметлийски рикошет в Ремо Фройлер. Първоначално беше отсъдена засада, но този път намесата на ВАР беше благосклонна към тима от Флоренция и зачете попадението.

На почивката Винченцо Италиано предприе сериозни мерки, правейки цели четири смени в състава на домакините. Така те диктуваха играта през цялото второ полувреме. В 85-ата минута тяхната резерва Джонатан Роу нацели далечната греда с удара си по земя. Само три минути по-късно именно той центрира към влезлия от пейката Джовани Фабиан, който намали изоставането на тима. В добавеното време „рособлу“ се хвърлиха в търсене на изравнителен гол, но не успяха да предотвратят третата си загуба в последните си пет мача.

С четвъртия си пореден двубой без поражение Фиорентина събра 17 точки в актива си и се измъкна от зоната на изпадащите, като се настани на 17-ото място в класирането, изпреварвайки 18-ия Лече само по голова разлика. Болоня пък остана на осмата позиция със своите 30 пункта.

