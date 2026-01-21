"Последно предупреждение": запалиха статуята на Кристиано Роналдо в Португалия

Мъж се засне как подпалва известната статуя на Кристиано Роналдо, намираща се до Музея „CR7“ във Фуншал, Португалия, родното място на легендарния футболист. Инцидентът е станал по-рано тази седмица. Извършителят е идентифициран, но все още не е заловен от полицията. Според португалските органи на реда хулиганът е известен с подобни инциденти.

¡PRENDIÓ FUEGO LA ESTATUA DE CRISTIANO RONALDO! 🚨



Un joven incendió la escultura que se encuentra en Funchal, la ciudad principal de la isla de Madeira. pic.twitter.com/ukiYh0CEk4 — Diario Olé (@DiarioOle) January 21, 2026

Във видеото се вижда как извършителят се приближава до статуята, излива върху нея леснозапалимо вещество, а малко след това я подпалва. Докато пламъците обхващат изцяло скулптурата, мъжът танцува на фона на рап музика.

„Това е последното предупреждение от Бог“, пише хулиганът в описанието на видеото, в което се опитва да изгори статуята на 40-годишния нападател на Ал-Насър.

Самият хулиган се описва в социалните мрежи като „човешко същество, фрийстайл артист и местен жител“. Профилът му в Инстаграм е zaino.tcc.filipe.

Публикацията веднага предизвика гняв сред фен общността на Роналдо, като мнозина осъдиха акта като отчаян опит за привличане на внимание. Това обаче не е първият път, когато статуята е обект на вандализъм. През 2016 г. тя беше повредена, а малко след това е преместена в близост до музея на футболиста.

