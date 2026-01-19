Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Иван Стоянов: Дошли сме да работим, а не да си почиваме

Иван Стоянов: Дошли сме да работим, а не да си почиваме

  • 19 яну 2026 | 12:27
  • 560
  • 0

Наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов сподели пред Sportal.bg, че е доволен след равенството 1:1 с полския Ягелония.

„Радостното е, че няма контузени – това е най-хубавото в коментарите. Имахме доста положения, но и срещу нас имаше доста положения. Не взимаме правилните решения в атака. Радостното е, че нямаме трайно контузени. Спестихме силите на играчи и не рискувахме с тях. На подготовка сме – дошли сме да работим, а не да си почиваме. Надявам се да ставаме по-добре. Нормално е да сме по-тежки в този етап от подготовката“.

