Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ловеч
  3. Треньорът на ФК Ловеч подаде оставка

Треньорът на ФК Ловеч подаде оставка

  • 21 яну 2026 | 16:10
  • 163
  • 0
Треньорът на ФК Ловеч подаде оставка

Мъките във ФК Ловеч не стихват. Резултатът от продължаващата агония е оставката на треньора Евгени Систов. Той назова причините за решението си пред Sportal.bg.

„Основният проблем на клуба е трагичното му финансово състояние. Забраната от ФИФА допълнително усложнява положението. След като ръководството подаде оставка, никой не изяви желание да оглави, поведе клуба и най-вече мъжкия му отбор. Положихме неимоверни усилия. За съжаление обаче нищо по-добро не се случи. За това взех решение да си тръгна. Трудно ми беше да го направя, защото ФК Ловеч завинаги ще остане част от мен“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Божидар Искренов ще представи книгата си "Без обувки" в Кюстендил

Божидар Искренов ще представи книгата си "Без обувки" в Кюстендил

  • 21 яну 2026 | 13:13
  • 653
  • 2
ЦСКА ще приключи лагера си в Турция без ново попълнение

ЦСКА ще приключи лагера си в Турция без ново попълнение

  • 21 яну 2026 | 12:20
  • 1767
  • 1
Берое представи нов вратар

Берое представи нов вратар

  • 21 яну 2026 | 11:14
  • 2364
  • 0
Лудогорец играе за сериозна сума срещу Рейнджърс

Лудогорец играе за сериозна сума срещу Рейнджърс

  • 21 яну 2026 | 11:08
  • 2635
  • 3
Левски вдига офертата за Хуан Переа

Левски вдига офертата за Хуан Переа

  • 21 яну 2026 | 10:36
  • 6853
  • 14
Локо (Пд) тренира с искания от Левски Хуан Переа, познато име на проби при “смърфовете”

Локо (Пд) тренира с искания от Левски Хуан Переа, познато име на проби при “смърфовете”

  • 21 яну 2026 | 10:35
  • 8105
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Черкаси, отмениха гол на "червените"

ЦСКА 0:0 Черкаси, отмениха гол на "червените"

  • 21 яну 2026 | 16:19
  • 18849
  • 20
Левски 0:0 Заглебие, Мустафа Сангаре се появи в игра

Левски 0:0 Заглебие, Мустафа Сангаре се появи в игра

  • 21 яну 2026 | 16:11
  • 17363
  • 18
Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

Ради Кирилов призова за “конкуренция без сръдни” и заяви: Левски е доста силен, готов съм да отида в Индонезия

  • 21 яну 2026 | 08:11
  • 25086
  • 63
Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

Наумов: В Ботев се чувствам добре, ще се върна в националния отбор!

  • 21 яну 2026 | 08:00
  • 11310
  • 27
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 137630
  • 42
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 6984
  • 3