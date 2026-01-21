Треньорът на ФК Ловеч подаде оставка

Мъките във ФК Ловеч не стихват. Резултатът от продължаващата агония е оставката на треньора Евгени Систов. Той назова причините за решението си пред Sportal.bg .

„Основният проблем на клуба е трагичното му финансово състояние. Забраната от ФИФА допълнително усложнява положението. След като ръководството подаде оставка, никой не изяви желание да оглави, поведе клуба и най-вече мъжкия му отбор. Положихме неимоверни усилия. За съжаление обаче нищо по-добро не се случи. За това взех решение да си тръгна. Трудно ми беше да го направя, защото ФК Ловеч завинаги ще остане част от мен“.