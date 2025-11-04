Популярни
  Ловеч търси варианти: питат треньора дали през зимата отборът може да спре да съществува

Ловеч търси варианти: питат треньора дали през зимата отборът може да спре да съществува

  4 ное 2025 | 12:29
Ловеч предстои да изиграе последния си мач за есенния дял от сезона в Северозападна Трета лига. Той е отложен от VIII кръг - гостуване на Партизан (Червен бряг). Преди него старши треньорът на Ловеч Евгени Систов даде интервю за клубния сайт:

"В момента ситуацията е деликанта. Изиграхме труден полусезон, но въпреки всички предизвикателства, момчетата показаха характер и професионализъм. Имаме още един мач, в който искаме да завършим достойно годината и да оставим добър отпечатък преди зимната пауза".

На въпрос, има ли реална възможност отборът, ако не се намери кой да го издържа финансово, да спре съществуването си още по време на зимната пауза, Евгени Систов отговори: "Надявам се да не се стига до такъв сценарий. Истината е, че положението не е леко. Както при много клубове от този ранг, финансовата страна винаги е предизвикателство. Аз вярвам, че Ловеч има традиции във футбола и все още има хора, които искат отбора да го има. Водим разговори, търсят се варианти и съм оптимист, че ще намерим решение".

Доволен ли е от представянето на футболистите с оглед трудната ситуация в последния един месец: "Абсолютно. Играчите показаха огромна отдаденост и дисциплина, въпреки трудностите. Нито веднъж не чух оплакване от футболистите. За мен това говори за характер и за желание да защитават името на клуба и своето. В такива моменти се вижда кой какъв човек е и аз съм горд с отбора си".

На въпрос, можеше ли този сезон отборът да се бори за челните места и евентуално за завръщане в професионалния футбол, ако не се бяха случили някои моментни кризи, треньорът коментира: "Определено имахме такава цел. Смятам, че с това, което показахме през сезона до момента, доказахме, че имаме потенциал. Ако условията бяха по-спокойни, сигурен съм, че можехме да бъдем още по-конкурентни. Но дори и така, не сме се отказали от амбициите си. Ние продължаваме да работим и градим".

