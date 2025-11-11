Популярни
  Нападател от ФК Ловеч вкара най-много на Северозапад (всички голмайстори – есен 2025)

Нападател от ФК Ловеч вкара най-много на Северозапад (всички голмайстори – есен 2025)

  11 ное 2025
  • 216
  • 0
Нападател от ФК Ловеч вкара най-много на Северозапад (всички голмайстори – есен 2025)

Галин Стоянов е голмайстор номер едно на току що завършилата първа половина от настоящото първенство на Северозападната Трета лига – сезон 2024-2025 година. 13 попадения заби нападателят на ФК Ловеч (Ловеч) в изиграните 11 мача. С 3 гола по-малко завърши есенния полусезон Любомир Генчев от Янтра (Полски Тръмбеш), който е сред най-резултатните футболисти в историята на групата. По 6 пъти се разписаха Кристиян Иванов, Сергей Георгиев и бразилеца Клейтън Тиесън.

Северозападна Трета лига – голмайстори – есен 2024    

13 – Галин Стоянов – ФК Ловеч (Ловеч);

10 – Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш);

6 – Кристиян Иванов – Академик (Свищов), Сергей Георгиев – Локомотив (Мездра), Клейтън Тиесън – Бдин (Видин);

5 – Митко Панов – Ком (Берковица), Николай Цветков – Бдин (Видин), Стефан Христов – Партизан (Червен бряг);

4 – Ростислав Данчев – Академик (Свищов), Валдемар Лашков – Локомотив (Мездра), Георги Цеков – Ком (Берковица), Радослав Захариев, Жоао Стоко – Бдин (Видин), Димитър Байдаков – Етър II (Велико Търново), Явор Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш), Ивайло Иванов – Левски 2007 (Левски), Евгени Игнатов – Троян;

3 – Васил Калоянов, Кристиан Грозданов – Локомотив (Мездра), Ивайло Емилиянов Тодоров, Николай Джанков – Ком (Берковица), Роберто Росенов – Бдин (Видин), Кристиян Кънчев, Калоян Ненчев, Християн Цветков – Етър II (Велико Търново), Момчил Кузманов – Янтра (Полски Тръмбеш), Венцислав Миленов – Левски 2007 (Левски);

2 – Благовест Ленков, Николай Янков – Академик (Свищов), Иван Аспарухов, Ивайло Анатолиев Тодоров, Пламен Петров – Локомотив (Мездра), Николай Христов, Иво Иванов – Ком (Берковица), Тонислав Донков – Етър II (Велико Търново), Тони Маречков, Рашко Йорданов, Исмаил Мастънов – Янтра (Полски Тръмбеш), Мартин Ширтев, Пламен Илиев, Йордан Петев Йорданов, Кристиян Дечев, Ивайло Велчев – Павликени, Мартин Милков – Ювентус (Малчика);

1 – един гол за Троян, Алекс Чакъров, Ивайло Милчев, Мартин Маринов – Академик (Свищов), Ваньо Иванов, Николай Николов, Ивайло Дудушки, Ивайло Бояджиев, Николай Николов, Алекс Тодоров, Михаил Бешев – Локомотив (Мездра), Мариян Огнянов, Николай Николов, Цветко Иванов, Пламен Ненов – Ком (Берковица), Християн Ганев, Мартин Бисеров, Георги Стоянов, Захари Николов, Стойчо Стойков – Бдин (Видин), Константин Генков, Валентин Недялков, Налетгит Тесялков, Георги Станимиров, Иван Стефанов Иванов – ФК Ловеч (Ловеч), Костадин Белалиев – Етър II (Велико Търново), Георги Христов, Цветомир Траянов – Павликени, Цветан Петров, Тони Паликрушев – Партизан (Червен бряг), Любомир Борисов, Алекс Георгиев, Асен Медведев, Атанас Петров, Ерик Караджов, Габриел Ганчев – Левски 2007 (Левски), Велислав Минков – Троян, Преслав Петров, Валентин Антонов, Янислав Иванов, Марио Наков, Плавен Аспарухов – Ювентус (Малчика).

Северозападна Трета лига – автоголове – есен 2025

1 – ? – ФК Троян (срещу Бдин Видин)

1 – ? – ФК Троян (срещу Бдин Видин)

1 – Янислав Илиев – Янтра Полски Тръмбеш (Етър II Велико Търново)

1 – ? – Янтра Полски Тръмбеш (Етър II Велико Търново)

Снимка: bdinvidin.bg

