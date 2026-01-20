Нападател на Спартак (Варна) ще доиграе сезона във Фратрия

Младият централен нападател на Спартак (Варна) Даниел Халачев ще доиграе пролетния полусезон във Фратрия. Старши треньорът на отбора от Бенковски Алексей Савинов е харесал тарана по време на контролата между двата отбора и при всички положения ще разчита на неговия голове усет в преследване на основната задача - промоция на тима в efbet Лига.
През последните два сезона Халачев беше неизменният голмайстор на дублиращия тим на Спартак. За първия тим на варненци има 15 срещи и един отбелязан гол в елита.