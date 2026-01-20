Нападател на Спартак (Варна) ще доиграе сезона във Фратрия

Популярни
»
Гледай на живо

Равенство за Арда, загуба за Септември и важни новини около националния отбор – на живо с обзора на Sportal.bg
  • 20 яну 2026 | 17:43
  • 575
  • 0

Младият централен нападател на Спартак (Варна) Даниел Халачев ще доиграе пролетния полусезон във Фратрия. Старши треньорът на отбора от Бенковски Алексей Савинов е харесал тарана по време на контролата между двата отбора и при всички положения ще разчита на неговия голове усет в преследване на основната задача - промоция на тима в efbet Лига.

През последните два сезона Халачев беше неизменният голмайстор на дублиращия тим на Спартак. За първия тим на варненци има 15 срещи и един отбелязан гол в елита.

