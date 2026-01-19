Чиликов взе 20 футболисти за лагера в Поморие

Старши треньорът на лидера във Втора лига Дунав - Георги Чиликов, определи групата за предстоящия лагер в Поморие. Там "драконите" ще изиграе три контролни срещи - с Нефтохимик, Спартак (Варна) и Етър.

Сред избраниците на наставника попадат 20 футболисти. Часът и мястото на провеждане на мачовете ще бъдат обявени в следващите дни.

Групата на Дунав: 90. Младенов, 33. Китанов, 7. Кельовлуев, 8. Ел Баккали, 9. Бачев, 10. Бойчев, 11. Минчев, 84. Руфе, 14. Апостолов, 15. Господинов, 24. Христов, 18. Кейта, 16. К. Тодоров, 22. Предев, 78. Су, 26. Хаджиев, 70. Солаков, 77. Симеонов, 81. Дилчовски, 88. Д. Тодоров.