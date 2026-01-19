"Соколите" ще играят с Дунав в събота

Варненският Спартак започна интензивни занимания от началото на седмицата край морето. След снежните тренировки на СК „Локомотив“, силните пориви на вятъра и ниските зимни температури вкараха възпитаниците на Гьоко Хаджиевски в закритата тренировъчна зала, където ще работят основно върху физическата си кондиция. В края на седмицата ръководството на „соколите“ поднови съвместното си сътрудничество със спортната зала „100 тона“ и автосервиз Prime Gear, които ще продължат да спонсорират клуба и през пролетния полусезон.

Освен всичко друго, модерната фитнес зала „100 тона“ предоставя безвъзмездно базата си на играчите на отбора, както и възстановителни хранителни добавки. Именно добрата физическа подготовка е един от основните компоненти, на които Гьоко Хаджиевски и неговите помощници желаят да наблегнат до началото на пролетния шампионат. Предвидената контрола срещу Дунав (Русе) ще се играе в Обзор в събота от 14:00 часа.

Остават още две контролни срещи до края на месеца – срещу Септември (Тервел) и Миньор (Перник), в които ще се реши и бъдещето на футболистите, които тренират с отбора, но за които треньорският щаб все още не е взел окончателно решение. До този момент варненци си осигуриха услугите на Димо Кръстев, Жота Лопес, Борис Иванов и Петър Принджев. С отбора тренира и мароканският вратар Амжхад Назих. Преотстъпеният от Ботев (Пловдив) Джон Емануел е решил да търси късмета си в друг клуб, докато другите двама преотстъпени бразилци – Таилсон Гонсалвеш и Талеш да Силва – по всяка вероятност ще останат в състава на Спартак.

/Пламен Трендафилов/