  Манчестър Сити
  2. Манчестър Сити
  3. Агентът за Донарума със странно изявление за бъдещето на вратаря

Агентът за Донарума със странно изявление за бъдещето на вратаря

  • 21 яну 2026 | 15:29
  • 1080
  • 0
Агентът за Донарума със странно изявление за бъдещето на вратаря

Джанлуиджи Донарума е готов при първа възможност да се завърне в Италия, независимо че само преди четири месеца се присъедини към Манчестър Сити. Това странно изявление направи агентът на играча Енцо Райола. 26-годишният вратар подписа договор с “гражданите” до 2030 година с опция за допълнителни 12 месеца, след като бе привлечен от ПСЖ срещу 30 милиона евро. Освен това Донарума получава заплата от минимум 13 милиона паунда на сезона в Манчестър Сити, като към тях се добавят и големи бонуси. Това прави твърдението на Енцо Райола наистина странно, защото подобно възнаграждение е непосилно за който и да е италиански клуб.

“Той намери спокойствие в Манчестър Сити и проектът му харесва много. Също така започна да разбира английското първенство. Онзи ден ми каза на шега, че да играеш пет или шест години там би било приключение. Но това беше шега… Ако има възможност да се върнем в Италия, ще я използваме”, заяви Райола пред “Рай".

Донарума прекара шест години в Серия “А” с екипа а Милан, след което през 2021 година премина в Пари Сен Жермен.

