  Манчестър Сити
  2. Манчестър Сити
Гуардиола: Липсваха ни типични крила, трябва бързо да обърнем ситуацията

  • 21 яну 2026 | 07:47
  • 747
  • 0

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола призна, че отборът му е играл слабо при гостуването на Бодьо/Глимт в Шампионска лига и загубата с 1:3 е напълно заслужена.

„Ясно е, че загубихме. Знам колко добър е съперникът: през миналия сезон те играха полуфинал в Лига Европа, това е още прясно в паметта ни. Ние имахме някои липси, важни футболисти не успяха да ни дадат стабилност“, заяви испанският специалист.

„Много играчи трябва да подобрят играта си, съдейки по начина, по който се бориха, когато бяхме с 10 срещу 11. Трябва спешно да променим ситуацията в мачовете с Уулвърхамптън и Галатасарай. Очакваме завръщането на някои футболисти“, продължи Пеп.

Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

„Не съм съгласен, че играчите са действали разсеяно. Нямахме на разположение нито Доку, нито Савиньо, нито други типични крила. Имахме отсъстващи и в други линии, но не останах с усещането, че отборът мислено е бил на друго място", подчерта Гурадиола.

„Бодьо/Глимт е добре организиран, изтласква те към фланговете, а ние нямахме футболисти, способни да преодоляват съперник един на един и да създават положения. Като цяло противникът е наистина добър, моите поздравления“, завърши мениджърът на Ман Сити.

Снимки: Gettyimages

