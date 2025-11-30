Популярни
Септември (Тервел) надви дубъла на Спартак (Варна)

  • 30 ное 2025 | 17:06
Септември (Тервел) затвърди лидерската си позиция с 2:1 във Варна над местния Спартак II. Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига. През първото полувреме играта се водеше в половината на домакините. Пет бяха критичните моменти пред вратата на Валентин Димитров. Веднъж Кристиан Пешков тресна гредата. Той се появи в игра в 17-ата минута. Тогава замени Владислав Мирчев, който беше ударен в главата. Варненци разчитаха на епизодични контраатаки. При една от тях в 23-ата минута, топката беше центрирана от ляво, Танер Юсню опита да я избие с глава, но кълбото попадна на волето на Данийл Затонов, който вкара за 1:0. Веднага след почивката, Пешков си спечели дузпа и сам я реализира, възстановявайки равенството. В 74-ата минута Димитър Михалев открадна топката, подаде на Пешков, той пък на Ивайло Лазаров, който вкара победния гол за Септември. Накрая домакините натиснаха, но това не доведе до нищо.

