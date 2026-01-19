Популярни
Иван Станев: Гордея се с тези мъже! И най-важното - Бургас отново е на върха!

Иван Станев изведе Нефтохимик 2010 (Бургас) до спечелването на efbet Купа на България 2026 в Самоков.

На финала снощи Нефтохимик победи Пирин (Разлог) с 3:1 и за 6-и път триумфира с Купата на България.

Иван Станев, който е спортен директор на ВК Нефтохимик 2010, замени италианеца Франческо Кадеду на поста старши треньор във вторник, 13 януари, 3 дни преди началото на турнира за Купата на България в Самоков.

“Преди седмица поех отговорност в момент, в който малцина вярваха, че това е възможно. Напрежение, съмнения, риска дали си заслужава! Но видях нещо много по-силно — отбор! Видях мъже, които не се скриха, които работиха, мълчаха и се бориха. Мъже с характери. Тази купа не е просто трофей. Тя е за всяка тежка тренировка. За всеки разговор в съблекалнята. За всяка вечер, в която избрахме да вярваме, вместо да се оправдаваме. Гордея се с тези мъже. Гордея се с Айкут Айдън, Калоян Славов и Станислав Ангелов, че направиха всичко възможно да са здрави и добре подготвени. Гордея се, че съм част от ВК Нефтохимик Бургас. Благодаря на всички, които останаха зад нас, когато беше трудно. И най-важното - Бургас отново е на върха”, написа Иван Станев в социалните си мрежи.

Снимки: Startphoto

