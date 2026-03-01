Популярни
  2. Волейбол
  Денислав Бърдаров и ИББ с поредна загуба в Турция

Денислав Бърдаров и ИББ с поредна загуба в Турция

  • 1 март 2026 | 22:14
Денислав Бърдаров и ИББ с поредна загуба в Турция

Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшекир Беледийеспор допуснаха втора поредна и общо 15-а загуба в турската Ефелер Лига. ИББ отстъпиха като гости на Кушгьоз Винч Аккуп Беледийеспор (Измир) с 1:3 (25:22, 23:25, 19:25, 20:25) в дербито на дъното от 22-ия кръг на шампионата, игран този следобед.

Въпреки поражението, Бърдаров и съотборниците му остават на 12-о място във временното класиране с 6 победи, 15 загуби и 21 точки. В следващия 23-и кръг ИББ ще играе с гранда Фенербахче. Срещата е в неделя (8 март) от 15,30 часа българско време.

Силен Денислав Бърдаров с 18 точки, но ИББ с нова загуба в Турция
Силен Денислав Бърдаров с 18 точки, но ИББ с нова загуба в Турция

Денислав Бърдаров започна отново като титуляр за ИББ, но бе сменен в третия гейм, като завърши със скромните за него 7 точки (39% ефективност в атака и 30% позитивно посрещане - +2).

Бившият игра на българският Хебър (Пазарджик) - канадският диагонал Брадли Гънтър, за пореден път стана най-резултатен с 13 точки (1 ас и 44% ефективност в атака - +4), а Джемал Йозгур се отчете с 13 точки.

За домакините от Аккуш Виктор Кардосо реализира 22 точки (1 блок, 53% ефективност в атака и 43% позитивно посрешане - +12), а Оузхан Таракчъ добави 15 точки (2 блока, 1 ас и 50% ефективност в атака - +6) за победата.

