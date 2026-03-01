Популярни
  3. Георги Татаров с първа точка за Галатасарай при нова загуба в Турция

  • 1 март 2026 | 21:45
  • 398
  • 0
Националът Георги Татаров записа втора поредна загуба с новия си отбор Галатасарай HDI Сигорта (Истанбул). Татаров и съотборниците му паднаха като гости на Спор Тото (Анкара) с 0:3 (17:25, 19:25, 27:29) в мач от 22-ия кръг на турската Ефелер лига, игран този следобед пред около 600 зрители.

Така Галатасарай остава на 3-о място във временното класиране с 16 победи, 6 загуби и 43 точки. В следващия 23-и кръг тимът на Татаров ще почива, а в 24-ия ще играе с Истанбул Генчлик. Тази среща ще бъде на 15 март (неделя) от 13,00 часа българско време.

Георги Татаров се появи в игра за малко през първия гейм и се отчете с една единствена точка от атака.

Единственият с двуцифров актив за Галатасарай бе олимпийският шампион с Франция Жан Патри с 14 точки (54% ефективност в атака - +4).

За домакините от Спор Тото Хесус Ерера реализира 19 точки (1 блок, 2 аса и 62% ефективност в атака - +12), а Ореол Камехо добави 15 точки за победата.

