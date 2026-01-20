Популярни
Мартин Кръстев: В Нефтохимик станахме по-зрели
  3. Мартин Кръстев: В Нефтохимик станахме по-зрели

Мартин Кръстев: В Нефтохимик станахме по-зрели

  • 20 яну 2026 | 18:20
  • 106
  • 0

Преди първия мач за Купата на България – четвъртфинала с Берое, си казахме, че е важно да играем един за друг, да се борим до последно и да оставим сърцата си на терена. Това каза за официалния клубен сайт на волейболния Нефтохимик центърът Мартин Кръстев, който още в първия си сезон в Бургас спечели трофей – Купата на България. На финала в Самоков в неделя той се изправи срещу бившия си отбор Пирин (Разлог), надигран от „нефтохимиците“ с 3:1.

„Трофеят означава много за мен. Означава много. Това е първата ми Купа на България и идва след много работа, лишения и доверие от страна на клуба. Радвам се, че успях да помогна на отбора и че трудът ни през сезона беше възнаграден“, посочи Кръстев.

„Няма как да не е по-емоционално – каза 201-сантиметровият централен блокировач по повод финала. „Пирин е отбор, в който съм оставил много и съм израснал. Уважавам ги страшно много, но на терена защитавах Нефтохимик и дадох всичко за тази победа. В такива мачове няма фаворити. Пирин е изключително организиран и борбен отбор, независимо от отсъствието на Мариян Наков. Знаехме, че ако им дадем шанс, ще ни накажат. Затова бяхме максимално концентрирани“, добави Кръстев.

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България
На въпрос как се промени Нефтохимик в хода на сезона отговорът му е следният: „Станахме по-зрели. В началото още се напасвахме, а с времето започнахме да си вярваме повече и да реагираме по-спокойно в трудните моменти. Това според мен направи разликата в Самоков“.

Според него тимът е подобрил много сервиса и играта на блок-защита. „Лично аз се чувствам по-уверен и по-стабилен в ключовите моменти, а това идва от доверието на треньора и подкрепата на съотборниците“, обобщи Мартин Кръстев.

