БФ Волейбол организира курс за нови съдии

Националната съдийска комисия по волейбол организира курс за нови волейболни съдии, който ще се проведе в периода 10 март – 30 април, съобщават от Българската федерация по волейбол.

За първи път теоретичната част от курса ще се проведе изцяло онлайн, а практическите занимания и финалният изпит ще бъдат присъствени. Курсът е отворен към хора на възраст между 16 и 50 година, а таксата за участие е 100 евро.

Лекциите ще се провеждат по предварително изготвен график, като в делничните дни занятията ще бъдат вечер след 18:00 ч. При успешно полагане на изпита участниците придобиват трета категория „съдия по волейбол“.

Желаещите да се запишат трябва да изпратят на имейл адрес referees@bvf.bg следните данни:

• три имена;

• дата на раждане;

• населено място;

• телефонен номер за връзка

Краен срок за записване: 9 март 2026 г.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto