  Потвърдено! Полша приема Световното по волейбол за мъже през 2027 година

Потвърдено! Полша приема Световното по волейбол за мъже през 2027 година

Международната федерация по волейбол (FIVB) потвърди, че Полша ще бъде домакин на Световното първенство за мъже, което ще се проведе през 2027 година. Новината не е никак изненадваща, тъй като от няколко месеца насам се смяташе за сигурно, че именно Полша ще бъде избрана за домакин.

Мачовете ще се играят в общо пет града, а заключителната фаза на битката за медалите ще бъде в Краков. Срещи ще има още в Гданск, Лодц, Катовице и Олщин.

Това ще е общо третото домакинство на Световното първенство по волейбол за мъже за Полша след 2014 и 2022. Това ще е и първото Световно, което ще се проведе по новия двугодишен цикъл, който FIVB въведе.

