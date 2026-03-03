Потвърдено! Полша приема Световното по волейбол за мъже през 2027 година

Международната федерация по волейбол (FIVB) потвърди, че Полша ще бъде домакин на Световното първенство за мъже, което ще се проведе през 2027 година. Новината не е никак изненадваща, тъй като от няколко месеца насам се смяташе за сигурно, че именно Полша ще бъде избрана за домакин.

Мачовете ще се играят в общо пет града, а заключителната фаза на битката за медалите ще бъде в Краков. Срещи ще има още в Гданск, Лодц, Катовице и Олщин.

Five cities. One volleyball nation. Get ready for 32 teams and unforgettable atmosphere that Polska brings to the volleyball fans. 🔥



Do zobaczenia w Polsce! 🇵🇱✨



🏐 #Volleyball #MWCH pic.twitter.com/efj4MTs5zq — Volleyball World (@volleyballworld) March 3, 2026

Това ще е общо третото домакинство на Световното първенство по волейбол за мъже за Полша след 2014 и 2022. Това ще е и първото Световно, което ще се проведе по новия двугодишен цикъл, който FIVB въведе.