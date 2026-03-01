Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Етрополе, Добруджа, Звездец и Металург тръгнаха с победи в плейофите на Висшата лига

Етрополе, Добруджа, Звездец и Металург тръгнаха с победи в плейофите на Висшата лига

  • 1 март 2026 | 22:26
  • 134
  • 0
Етрополе, Добруджа, Звездец и Металург тръгнаха с победи в плейофите на Висшата лига

Отборът на Етрополе е на крачка от полуфиналите във второто ниво на шампионата за мъже - Висшата лига. Воденият от Пламен Тодоров тим надигра като гост Раковски 1964 (Севлиево) с 3:0 (25:21, 25:17, 27:25) в първия мач от 1/4-финалните плейофи. Втората среща е в четвъртък (5 март) от 19,30 часа в Етрополе.

Категоричен успех записа и победителят от редовния сезон Добруджа 07 (Добрич), който надигра Изгрев (Ябланица) с 3:0 (25:16, 25:18, 25:16). Реваншът е отново в четвъртък, но от 18,00 часа.

Категорична беше и победата на Звездец (Горна Малина), който се наложи като домакин Миньор (Перник) с 3:0 (25:23, 25:19, 25:23). Вторият мач е в четвъртък от 19,30 часа.

В четири гейма се разви последната 1/4-финална среща между Софийски университет и Металург (Перник) - завършила 3:1 (25:19, 16:25, 25:21, 25:19) в полза на перничани. Реваншът е пак в четвъртък от 19,30 часа.

Волейболистите на ВАСК пък поведоха в допълнителния турнир на класираните на последните три позиции отбори. Момчетата на Теодор Богданов надделяха над Родопа (Смолян) с 3:2 (17:25, 26:24, 19:25, 25:15, 15:12).

