Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
  3. Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

  • 21 яну 2026 | 12:32
  • 920
  • 0
Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

Борнемут е постигнал принципна договорка с Васко да Гама за трансфера на бразилското крило Раян, като “черешките” ще платят за него 35 милиона евро (30.06 млн. паунда). Според “Скай спортс” преговорите в последните 24 часа са били много интензивни и благодарение на тях Борнемут е постигнал пробив. Самият играч също е имал огромно желание да осъществи този трансфер, което е спомогнало за сделката.

19-годишният футболист, който е младежки национал на Бразилия и е дори в плановете на Карло Анчелоти, е гласен за дългосрочен заместник на Антоан Семеньо, който по-рано през този месец бе продаден на Манчестър Сити срещу 64 милиона паунда. В Борнемут вярват, че той може да има сериозен принос за отбора още сега.

Раян ще пристигне във Великобритания до края на седмицата, за да премине медицински прегледи.

Снимки: Imago

Гуардиола: Липсваха ни типични крила, трябва бързо да обърнем ситуацията

  • 21 яну 2026 | 07:47
  • 2602
  • 3
Шампионската лига обещава нова порция зрелище

  • 21 яну 2026 | 07:45
  • 5368
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 136328
  • 42
Киву: Нямахме късмет

  • 21 яну 2026 | 07:19
  • 1825
  • 1
Феновете на Байерн са жадни за нова голова фиеста

  • 21 яну 2026 | 07:15
  • 1465
  • 0
Само победа върши работа на Ливърпул на 'Велодром"

  • 21 яну 2026 | 07:00
  • 4629
  • 1
