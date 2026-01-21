Борнемут договори заместника на Семеньо срещу 35 милиона евро

Борнемут е постигнал принципна договорка с Васко да Гама за трансфера на бразилското крило Раян, като “черешките” ще платят за него 35 милиона евро (30.06 млн. паунда). Според “Скай спортс” преговорите в последните 24 часа са били много интензивни и благодарение на тях Борнемут е постигнал пробив. Самият играч също е имал огромно желание да осъществи този трансфер, което е спомогнало за сделката.

19-годишният футболист, който е младежки национал на Бразилия и е дори в плановете на Карло Анчелоти, е гласен за дългосрочен заместник на Антоан Семеньо, който по-рано през този месец бе продаден на Манчестър Сити срещу 64 милиона паунда. В Борнемут вярват, че той може да има сериозен принос за отбора още сега.

Раян ще пристигне във Великобритания до края на седмицата, за да премине медицински прегледи.

🚨🍒 Rayan to Bournemouth, here we go! Deal verbally agreed in principle for Brazilian winger to join #AFCB from Vasco.



€35m package verbally agreed with documents being checked and exchanged today.



Bournemouth, scheduling Rayan’s medical later this week if all goes to plan. pic.twitter.com/LUPCjCyuGk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2026

Снимки: Imago