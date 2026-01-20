Популярни
Кристъл Палас иска Ираола за заместник на Гласнер

  • 20 яну 2026 | 17:59
  • 300
  • 0

Кристъл Палас е набелязал Андони Ираола за бъдещ мениджър на тима. "Орлите" ще се разделят с Оливер Гласнер в края на сезона, когато договорът му изтича. От лятото насам австриецът се оплаква от ръководството, след като основни играчи бяха продадени. Миналата седмица той потвърди, че няма да удължи контракта си с клуба.

Договорът на Ираола с Борнемут също изтича след няколко месеца. Въпреки че свърши отлична работа, преговорите между него и клуба за удължаване на контракта му не напредват. За разлика от Гласнер испанецът поддържа "черешките" на високо ниво, въпреки че клубът продаде много от основните играчи.

