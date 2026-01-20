Кристъл Палас иска Ираола за заместник на Гласнер

Кристъл Палас е набелязал Андони Ираола за бъдещ мениджър на тима. "Орлите" ще се разделят с Оливер Гласнер в края на сезона, когато договорът му изтича. От лятото насам австриецът се оплаква от ръководството, след като основни играчи бяха продадени. Миналата седмица той потвърди, че няма да удължи контракта си с клуба.

Договорът на Ираола с Борнемут също изтича след няколко месеца. Въпреки че свърши отлична работа, преговорите между него и клуба за удължаване на контракта му не напредват. За разлика от Гласнер испанецът поддържа "черешките" на високо ниво, въпреки че клубът продаде много от основните играчи.

🚨 🇪🇸 BREAKING: Crystal Palace among the clubs monitoring Bournemouth manager Andoni Iraola as they explore candidates to replace Oliver Glasner.



Iraola’s contract expires in the summer with a number of clubs interested.@SamiMokbel_BBC pic.twitter.com/eO9kGgjT31 — Palace Report (@PalaceReport) January 20, 2026