Борнемут привлече унгарски халф

Борнемут привлече халфа Алекс Тот за 10.4 милиона лири от Ференцварош. Сделката включва и 2.6 милиона в бонуси, както и 10 процента, които унгарският клуб ще получи от бъдеща продажба. Играчът подписа договор за пет години и половина. Бенфика, Галатасарай и Лацио имаха интерес към 20-годишния Тот, който има девет мача за националния отбор на Унгария.

Дефанзивният полузащитник дебютира за Ференцварош през декември 2024 г. и от тогава има 60 мача и 4 гола за клуба. Този сезон той игра срещу Лудогорец в квалификациите на Шампионската лига и след това в груповата фаза на Лига Европа.

Alex Tóth has completed his move to AFC Bournemouth 🍒👊 pic.twitter.com/pUjINuZn5x — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 20, 2026

Това е третият януарски трансфер на Борнемут след привличането на вратаря Фрейзър Форстър и защитника Аде Соланке. Клубът обаче се раздели със звездата си Антоан Семеньо, който премина в Манчестър Сити.

