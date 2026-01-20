Борнемут привлече унгарски халф

Борнемут привлече халфа Алекс Тот за 10.4 милиона лири от Ференцварош. Сделката включва и 2.6 милиона в бонуси, както и 10 процента, които унгарският клуб ще получи от бъдеща продажба. Играчът подписа договор за пет години и половина. Бенфика, Галатасарай и Лацио имаха интерес към 20-годишния Тот, който има девет мача за националния отбор на Унгария.
Дефанзивният полузащитник дебютира за Ференцварош през декември 2024 г. и от тогава има 60 мача и 4 гола за клуба. Този сезон той игра срещу Лудогорец в квалификациите на Шампионската лига и след това в груповата фаза на Лига Европа.
Това е третият януарски трансфер на Борнемут след привличането на вратаря Фрейзър Форстър и защитника Аде Соланке. Клубът обаче се раздели със звездата си Антоан Семеньо, който премина в Манчестър Сити.
Снимки: Imago