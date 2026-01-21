Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йордан Минчев със силни изяви при нова победа на Кемниц в Еврокъп

Йордан Минчев със силни изяви при нова победа на Кемниц в Еврокъп

  • 21 яну 2026 | 01:32
  • 124
  • 0
Йордан Минчев със силни изяви при нова победа на Кемниц в Еврокъп

Българският национал Йордан Минчев и германският му клубен тим Кемниц победиха френския Бург-ан-Брес с 88:82 като домакини в среща от 15-ия кръг на Еврокъп. След поражението в предишния кръг, Кемниц постигна осма победа до момента и заема шеста позиция във временното класиране в групата.

Първите шест отбора от двете групи в Еврокъп ще продължат напред в турнира, като първият и вторият се класират директно за четвъртфиналите, а останалите ще участват на осминафиналите.

Йордан Минчев беше сред най-полезните на терена срещу Бург-ан Брес и завърши с 12 точки, 7 борби, 2 асистенции и 1 открадната топка за 27 минути на терена. От съотборниците на българина най-резултатен беше Кори Дейвис-младши с 19 точки, 3 борби и 7 асистенции.

Двата състава изиграха равностойно първо полувреме и на почивката Кемниц водеше с 41:38. След по-силна трета четвърт германският отбор дръпна с 67:57, като до финала не изпусна водачеството. С два точни наказателни удара на Минчев домакините поведоха с 84:78 при оставащи 37 секунди и въпреки че гостите намалиха пасива си до 3 точки при 82:85 домакините удържаха победата.

За Кемниц предстои гостуване срещу тима на Олденбург на 24 януари в мач от Бундеслигата, а три дни по-късно Йордан Минчев и компания ще гостуват на черногорския Будучност в следващия кръг на турнира Еврокъп.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Итудис: Искаме да сме като хамелион

Итудис: Искаме да сме като хамелион

  • 21 яну 2026 | 01:15
  • 321
  • 2
Продължение, битки до последно и категорични победи в Евролигата

Продължение, битки до последно и категорични победи в Евролигата

  • 21 яну 2026 | 00:48
  • 345
  • 0
Даниел Отуру: Променихме нещата с нашата защита

Даниел Отуру: Променихме нещата с нашата защита

  • 21 яну 2026 | 00:25
  • 249
  • 0
Крило на Анадолу Ефес посочи как турският гранд ще опита да спре Везенков

Крило на Анадолу Ефес посочи как турският гранд ще опита да спре Везенков

  • 21 яну 2026 | 00:14
  • 258
  • 0
Колин Малкълм: Свършихме някои отлични неща в защита, на почивката нямаше паника

Колин Малкълм: Свършихме някои отлични неща в защита, на почивката нямаше паника

  • 20 яну 2026 | 23:54
  • 256
  • 0
Тити Папазов: С Итудис живеем заедно в Тел Авив и го пускам да ме бие на табла

Тити Папазов: С Итудис живеем заедно в Тел Авив и го пускам да ме бие на табла

  • 20 яну 2026 | 23:42
  • 2279
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Шампионската лига отново предложи големи изненади

Шампионската лига отново предложи големи изненади

  • 21 яну 2026 | 00:00
  • 25370
  • 5
Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

  • 20 яну 2026 | 23:55
  • 9480
  • 33
Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако

Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако

  • 20 яну 2026 | 23:55
  • 12425
  • 248
ПСЖ се провали в Лисабон и рискува да остане извън топ 8

ПСЖ се провали в Лисабон и рискува да остане извън топ 8

  • 20 яну 2026 | 23:57
  • 8742
  • 6
Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

  • 20 яну 2026 | 21:35
  • 21723
  • 61
Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

  • 20 яну 2026 | 21:32
  • 12295
  • 2