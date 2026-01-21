Крило на Анадолу Ефес посочи как турският гранд ще опита да спре Везенков

Крилото на Анадолу Ефес ПиДжей Доужър коментира драматичното поражение на турския гранд с 66:71 от Апоел Тел Авив в среща от 23-ия кръг на Евролигата в "Арена София".

- Още една тежка загуба за вас. Какво можеш да извлечеш като поука от този мач и да подобрите, защото това е седмата ви поредна загуба?

- Енергията. Излязохме много агресивни в този мач. Играхме по правилния начин и бяхме добри и в двата края на полето. Имахме отличен старт и трябваше да задържим представянето си през всички 40 минути.

- Каква разлика ще има след завръщането на Венсан Поарие, Шейн Ларкин - играчите, които липсват в момента и доколко се възползвате от този шанс да блеснете?

- Това са двама от основните ни състезатели, едни от най-големите в Евролигата. Те са ключовите компоненти за нас, но всички други трябва да изпъкнат и да си свършат работата. Няма да правим излишни извинения и да се самосъжаляваме. Трябва да започнем да побеждаваме.

- Колко уверен се чувстваш в тази ситуация? Разбира се, голямата цел е да стигнете до плейофите, но смяташ ли че ще я постигнете, с оглед на факта, че сте при отборите в дъното?

- Да, знаем. Всеки мач ни е за задължителна победа. Към това трябва да се целим във всеки мач - да играем с енергия и желание през всички 40 минути.

- Ще играете с Олимпиакос в четвъртък. Александър Везенков отбеляза 28 точки днес срещу Макаби. Как ще го спрете?

- Трябва да изпълним стратегическите указания. Да се справим и в двата края на полето и всеки да се грижи за задачата си.

Снимки: Sportal.bg