Итудис: Искаме да сме като хамелион

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис анализира обширно мача с Анадолу Ефес, който израелският тим взе трудно при завръщането на Евролигата на българска земя. Апоел надделя над турския гранд със 71:66 в "Арена София", въпреки че изоставаше с 10 точки на почивката.

- Добър вечер. Поздравления за отбора за победата. Очевидно станахме свидетели на две различни полувремена. През първото проявихме уважение към Ефес и техните качества. Вече говорихме за това, че им липсваха ключови играчи. Понякога по-малкото е повече! Тези, които застъпиха, се справиха брилянтно, но ние им дадохме доста пространство, за да се развихрят и те ни наказаха. През второто полувреме беше различно за нас. 38:23 - бяхме със съвсем друга психическа нагласа в дефанзивен план. Наблегнахме на физическата игра, на нивото, което е позволено в Евролигата. Да използваме телата си по правилата, както и ръцете. На отскочилите топки също реагирахме по-добре.

Разбира се, мачът можеше да отиде и в другата посока, защото изоставахме с десет точки и точно на това искам да наблегна, че понякога като че ли си играем с огъня, но това е Евролигата и всички отбори имат качество. Щастлив съм, защото намерихме начин, за да спечелим мача. Искам да кажа и "благодаря" на 10 500 души, които дойдоха в залата от Израел и София. Помогнаха с това, че бяха на наша страна и им дадохме вдъхновение - най-вече, когато отборът показа реакция и победихме. Насочваме се към следващия мач.

- Поздравления за победата. Вече споменахте, че мачът бе разделен на две полувремена и изглежда, че се превръща като традиция за Апоел да изостава след първите две части, защото това е третата ви победа в сходна ситуация. Какво искате да видите като подобрение във вашите играчи в началните минути на мачовете, за да не изпадате в подобни ситуации и да изпитвате трудности да победите?

- Благодаря за въпроса. Точно така както казахте е. Опитваме се да интегрираме и различни ротации, дали заради контузии или пък защото някои играчи минават през различни моменти. Точно както споменахте - така е в последните ни мачове, но отборът намира начина да спечели, а това е нещо, на което трябва да обърнем внимание и да поздравим играчите. Няма подписан договор, в който да е посочено как да печелим или победите да са по един конкретен начин. Вкарваме повече точки от противниците си, а сега ставаме и най-добрият отбор в защита в заключителните минути.

Всеки мач изисква различен подход. Когато имаш качество, но не го капитализираш или не го показваш на полето... това нещо ме прави тъжен. Това е нещо, за което трябва да говорим и да намерим решение. Очевидно не всички играчи имат сходни качества... Като цяло разбираме, че ако не се вложиш в дадена ситуация, то ще се намери някой друг, който да го направи, а това е нещо, с което сме горди - дълбочината на състава, която имаме. Днес мисля, че Крис беше изумителен в начина, в който се справи с конкретни ситуации, Малкълм също донесе "пламък" от пейката. Иш също, защото Иш има много качество в играта си в дефанзивен план, но в същото време беше много важен за нас и при изстрелите. Мога да спомена всеки един. Всички помогнаха на отбора - от първия до последния! Даже и тези, които не играха, са помогнали с представянето си на тренировките, а това е важно. От началото на сезона искаме от този отбор да прилича на хамелеон. Хамелеонът е животно, което се напасва към заобикалящата го среда. Понякога не можете да го идентифицирате, защото се слива със средата. Искаме да правим подобни неща, но знаем, че имаме качествата да сме много добър отбор в атака и защита.

Печелим точки със 100 + точки и всички смятат, че това е най-голямото ни оръжие, което си е така. Имаме няколко играчи, които са креативни, стрелят отлично или пък играят успешно на блок. Във всеки мач обаче трябва да определиш от какво се нуждаеш в конкретни момент. Този мач изискваше да реагираме и да сме по-физически активни, затова избрахме състезатели, които са способни на това и успяхме с това начинание, но не можем да играем само в защита. Трябва да изградиш добра атака след добрата защита. Това стана през второто полувреме. Бяхме съвсем различен тим в сравнение с първото. Нашата идентичност е в това - да сме печеливш отбор, когато един отбор печели с нисък или висок резултат е опасно.

Голямата ни цел са плейофите. От началото на сезона говоря това, още от първия ден и първия мач до днешния, който е 22-ри или 23-ти, не зная. Липсва ни един мач - не играхме с Париж. Както и да е. Изиграли сме 22 мача. От първия до 22-ия сме в идеална позиция в класирането. Това ни прави щастливи. Нямаме време обаче, защото сега ще летим до Германия, а нещо, което повечето хора не осъзнават е, че не е никак лесно да сменяш средата - да играеш тук, там и да сме брилянтни, но ние живеем с отбора. Работим заедно и знаем, че малките детайли правят разликата, които не са за пред медиите, но сме тук, за да станем едно цяло. Защо? Защото се нуждаем един от друг. Говоря го от началото на сезона - нуждаем се един от друг. Лекарският екип, треньорски, мениджърите, играчите ... това е една здравословна среда и група.

- Един последен въпрос. Назовахте някои от състезателите, които играха отлично днес. Един от тях, може би и за него ще кажете суперлативи - Мицич, но това е четвъртият му мач от последните 5, в който пропуска да достигне до двуцифров актив, което е дефиницията за добър мач. Кога смятате, че ще достигне пиковата си форма?

- Не смятам, че неговата или на който и да е било друг от играчите цел е да стигне до двуцифров актив. Мицич е много опитен играч. Мина и през контузия. И като пример ще дам мача с АСВЕЛ, в който ни помогна много в защита. Днес открадна няколко топки. Някои от стрелбите му не се получиха, а бяха добри такива. Това бяха опити, които може да реализира. Убеден съм, че ще покаже най-доброто.

