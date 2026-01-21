Продължение, битки до последно и категорични победи в Евролигата

Цели девет срещи от 23-ия кръг на Евролигата се изиграха във вторник вечерта. Драматични развръзки не липсваха и този път, но убедителните победи също бяха налице. Ето какво се случи в различните зали в елитната надпревара.

Везенков с убийствен мач за нова победа на Олимпиакос

В най-ранния мач от днешната програма Олимпиакос надигра у дома Макаби Тел Авив със 100:93, а Александър Везенков отново бе над всички с 28 точки за "червено-белите" от Пирея.

Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

Лидерът в турнира Апоел Тел Авив пък излъга със 71:66 закъсалия турски гранд Анадолу Ефес при завръщането на Евролигата в "Арена София".

Милър-Макинтайър и Цървена звезда сломиха Монако след продължение

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда постигнаха драматична победа със 100:96 над Монако като гости след продължение.

Жалгирис не прости на опашкаря АСВЕЛ-Вильорбан и го срази като гост с 96:77, като в третата четвърт литовците отчаяха френския си противник с 30:14.

Гръцкият гранд Панатинайкос не срещна трудности при домакинството си на Баскония и надигра испанците с 93:74.

Партизан надви като гост водения от легендарния сръбски специалист Светислав Пешич тим на Байерн Мюнхен с 67:63.

Барселона имаше тежък домакински мач с Дубай, но каталунците все пак удържаха победата срещу новака, който притисна съперника си, вземайки последната четвърт с 22:12.

Валенсия записа нова победа, този път над Париж у дома с 98:84. Испанците доминираха в първия и третия период по пътя към убедителния успех.

В най-късно започналия за деня двубой Реал Мадрид отнесе Олимпия Милано в испанската столица със 106:77. Наставникът на "лос бланкос" Серджо Скариоло се изправи срещу един от бившите си тимове, а домакините спечелиха всичките четири части и не оставиха шансове на италианския си съперник.