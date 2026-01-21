Даниел Отуру: Променихме нещата с нашата защита

Центърът на Апоел тел Авив Даниел Отуру заяви след трудната победа над Анадолу Ефес в среща от Евролигата в "Арена София", че играчите на Димитрис Итудис са променили мача, в който изоставаха на почивката, с представянето си в защита през второто полувреме.

- Поздравления за победата на първо място. Това е пореден мач, в който изоставате през по-голямата част от срещата. Как успяхте да вземете мача, защото Ефес показа характер днес?

- На първо място искам да благодаря на Всемогъщия Господ за поредната възможност за мен и съотборниците ми да спечелим. Както каза, губехме почти през целия мач. Ефес игра доста добре през по-голямата част, но смятам, че променихме нещата с нашата защита и така спечелихме срещата.

- В четвъртък имате нов двубой. Как оставате във форма при този сгъстен цикъл на мачове?

- Трябва да сме постоянни. Днес имахме възможността да спечелим и това е фокусът ни за тази вечер, но от утре трябва вече да мислим за следващия двубой. Това е ключът към формата - мач за мач.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg