Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йордан Минчев и Кемниц допуснаха поражение в Еврокъп

Йордан Минчев и Кемниц допуснаха поражение в Еврокъп

  • 15 яну 2026 | 10:59
  • 698
  • 0
Йордан Минчев и Кемниц допуснаха поражение в Еврокъп

Националът Йордан Минчев и Кемниц допуснаха поражение в група В на баскетболния турнир Еврокъп при мъжете. Германският тим Кемниц загуби гостуването си на Улм (Германия) със 76:88 (19:22, 22:24, 23:18, 12:24) в двубой от 14-ия кръг на надпреварата.

Кемниц заема шеста позиция във временното класиране в групата с баланс от 7 победи и 7 загуби.

Минчев се отличи с 5 точки и 5 борби за 19 минути на игрището.

Амадоу Соу записа 20 точки и 6 борби за Кемниц.

За Йордан Минчев и съотборниците му предстои домакинство на Байерн Мюнхен на 18 януари в среща от първенството на Германия, а на 20 януари ще приемат Бург ен Брес (Франция) в следващия кръг на Еврокъп.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

НБА продължи със седен мача, лидерите почиваха тази нощ

НБА продължи със седен мача, лидерите почиваха тази нощ

  • 15 яну 2026 | 07:58
  • 5360
  • 0
Кръг №22 в Евролигата продължава с шест мача

Кръг №22 в Евролигата продължава с шест мача

  • 15 яну 2026 | 06:55
  • 2568
  • 0
Везенков и Олимпиакос размазаха Партизан в Белград

Везенков и Олимпиакос размазаха Партизан в Белград

  • 14 яну 2026 | 22:16
  • 17009
  • 8
Академик даде сериозна заявка за участие в efbet Купа на България

Академик даде сериозна заявка за участие в efbet Купа на България

  • 14 яну 2026 | 20:18
  • 7044
  • 2
Пини Гершон: Очаквам с Веско Веселинов да проведем качествена подготовка

Пини Гершон: Очаквам с Веско Веселинов да проведем качествена подготовка

  • 14 яну 2026 | 19:23
  • 1318
  • 1
Вагнер планира завръщане за първия си мач от НБА в Германия

Вагнер планира завръщане за първия си мач от НБА в Германия

  • 14 яну 2026 | 17:08
  • 1110
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

Тежък жребий за Григор Димитров на Australian Open

  • 15 яну 2026 | 08:49
  • 12781
  • 21
Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

  • 15 яну 2026 | 11:26
  • 5549
  • 4
Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

Левски тренира без Камдем, чака се Флекса

  • 15 яну 2026 | 10:08
  • 7239
  • 20
Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

  • 15 яну 2026 | 11:56
  • 6800
  • 8
Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

Барселона в опит да не повтори грешката на Реал

  • 15 яну 2026 | 07:14
  • 12821
  • 3
Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

Дебютът на Арбелоа се превърна в кошмар за Реал Мадрид

  • 14 яну 2026 | 23:57
  • 56544
  • 348