Йордан Минчев помогна за четвъртата поредна победа на Кемниц в Еврокъп

Националът Йордан Минчев и неговият Кемниц постигнаха четвърта поредна победа в Еврокъп. Германският тим се наложи със 78:70 при гостуването си на Лондон Лайънс след силно второо полувреме, в което пречупи съпротивата на домакините.

Минчев допринесе за победата с 11 точки, 4 борби и 2 асистенции. Отборът на българина вече е пети в класирането в група "В" и ако се задържи в топ 6, ще си осигури участие в директение елиминации. Първите два отбора се класират за четвъртфиналите, а заелите от трето до шесто място ще играят в осминафиналната фаза.

Кемниц игра без титулярния си център Амаду Соу. В негово отссътвие Костя Мушиди беше над всички с 22 точки и 5 асистенции, а Кевин Дебо добави 17 точки.

За домакините от Лондон Лайънс се отличиха Шавар Рейнълдс и Тайрик Филип с по 15 точки, а 13 вкара Дийн Уилямс. Поражението остави англичаните на седма позиция в подреждането.

В следващия кръг Кемниц ще гостува на друг германски отбор - Улм, а Лондон Лайънс ще играе срещу Тюрк Телеком.

Лидер в група "В" на Еврокъп е френският Бур с баланс 11-2, следван от Бешикташ, Будучност и Тюрк Телеком.

Снимки: Imago