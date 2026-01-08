Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йордан Минчев помогна за четвъртата поредна победа на Кемниц в Еврокъп

Йордан Минчев помогна за четвъртата поредна победа на Кемниц в Еврокъп

  • 8 яну 2026 | 02:31
  • 140
  • 0
Йордан Минчев помогна за четвъртата поредна победа на Кемниц в Еврокъп

Националът Йордан Минчев и неговият Кемниц постигнаха четвърта поредна победа в Еврокъп. Германският тим се наложи със 78:70 при гостуването си на Лондон Лайънс след силно второо полувреме, в което пречупи съпротивата на домакините.

Минчев допринесе за победата с 11 точки, 4 борби и 2 асистенции. Отборът на българина вече е пети в класирането в група "В" и ако се задържи в топ 6, ще си осигури участие в директение елиминации. Първите два отбора се класират за четвъртфиналите, а заелите от трето до шесто място ще играят в осминафиналната фаза.

Кемниц игра без титулярния си център Амаду Соу. В негово отссътвие Костя Мушиди беше над всички с 22 точки и 5 асистенции, а Кевин Дебо добави 17 точки.

За домакините от Лондон Лайънс се отличиха Шавар Рейнълдс и Тайрик Филип с по 15 точки, а 13 вкара Дийн Уилямс. Поражението остави англичаните на седма позиция в подреждането.

В следващия кръг Кемниц ще гостува на друг германски отбор - Улм, а Лондон Лайънс ще играе срещу Тюрк Телеком.

Лидер в група "В" на Еврокъп е френският Бур с баланс 11-2, следван от Бешикташ, Будучност и Тюрк Телеком.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Мачовете с Левски винаги са трудни

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Мачовете с Левски винаги са трудни

  • 7 яну 2026 | 23:02
  • 1082
  • 0
Филип Бакич пред Sportal.bg: Хубава победа, поздравявам моите съотборници и Левски

Филип Бакич пред Sportal.bg: Хубава победа, поздравявам моите съотборници и Левски

  • 7 яну 2026 | 22:39
  • 882
  • 0
Берое прегази Шумен като гост, Миньор 2015 срази Левски в София

Берое прегази Шумен като гост, Миньор 2015 срази Левски в София

  • 7 яну 2026 | 21:40
  • 7167
  • 2
Секси баскетболистка се омъжи облечена в анцуг

Секси баскетболистка се омъжи облечена в анцуг

  • 7 яну 2026 | 17:06
  • 2674
  • 1
Играч на Апоел Тел Авив с кошмарна контузия

Играч на Апоел Тел Авив с кошмарна контузия

  • 7 яну 2026 | 16:57
  • 1464
  • 0
Риалити звезда показа апетитните си форми по бански

Риалити звезда показа апетитните си форми по бански

  • 7 яну 2026 | 16:49
  • 1729
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

  • 7 яну 2026 | 22:48
  • 21191
  • 52
Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

  • 7 яну 2026 | 23:40
  • 4465
  • 4
Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

  • 7 яну 2026 | 23:00
  • 5962
  • 4
Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

  • 7 яну 2026 | 23:27
  • 10900
  • 32
Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

  • 8 яну 2026 | 00:14
  • 8831
  • 21
Интер удари Парма и точно в средата на сезона е първенец!

Интер удари Парма и точно в средата на сезона е първенец!

  • 7 яну 2026 | 23:42
  • 6327
  • 5