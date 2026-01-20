Колин Малкълм: Свършихме някои отлични неща в защита, на почивката нямаше паника

Крилото на Апоел Тел Авив Колин Малкълм сподели след изстраданата, но сладка победа над Анадолу Ефес в "Арена София", че е горд със своя отбор за това, че той и съиграчите му са наваксали сериозен пасив през второто полувреме и са показали силна игра в защита.

- Колин, поздравления за победата. Твоят коментар за мача?

- Трудно извоювана победа. Много се гордея с отбора, за това, че успяхме да стопим двуцифрена преднина на полувремето. Това показва характер и е нещо, от което се нуждаеш, ако искаш да стигнеш далеч в Евролигата. Когато нещата не се получават при стрелбите - да наблегнеш на отбраната и да вложиш много енергия и мисля, че се справихме добре днес.

- Какво си казахте в съблекалнята? Това е третият ви пореден мач, в който трябва да наваксвате двуцифрен пасив на полувремето. Какво променихте в тези втори полувремена, за да спечелите мачовете и какво трябва да подобрите през първите полувремена, за да не се вкарвате в подобни ситуации?

- Нямаше паника, защото имахме добри стрелби, но не влизаха. Свършихме някои отлични неща в защита. Така че нямаше паника, но определено го имаше чувството на спешност за това да вдигнем енергията, да заздравим отбраната и да се настроим за това какъв ще е мачът - а именно, че ще се набляга на защитата.

Снимки: Sportal.bg