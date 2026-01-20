Преднина за гостите в "Арена София"

Лидерът Апоел Тел Авив и Анадолу Ефес играят помежду си в двубой от 23-ия кръг на Евролигата. Мачът от най-престижния клубен баскетболен турнир на Стария континент е в "Арена София", където Апоел играеше домакинските си срещи в турнира преди завръщането си в Израел. След 10 минути игра Анадолу Ефес води в резултата с 19:14.

С 15 победи и 6 загуби тимът от Тел Авив продължава да парви фурор в Евролигата този сезон. Апоел спечели първите си две срещи в Евролигата за 2026 година и сега излиза срещу закъсалия турски отбор с мисълта за нов успех.

Двукратният шампион в турнира Анадолу Ефес е в серия от 6 поредни поражения в Евролигата и има само една победа в последните си 10 мача в надпреварата. Тимът е с баланс 6-16.

Тайлър Енис е извън строя за Апоел, а от състава на Анадолу Ефес отсъстват контузените Шейн Ларкин, Джордан Лойд, Георгиос Папаянис и Венсан Поарие.

Първа част:

В началните минути резултатността не е особено висока, но след тройка на Василие Мицич домакините отвориха разлика от 5 точки при 8:3. Гостите пък отговориха с два поредни коша на Ерджан Османи, за да се доближат на точка от Апоел - 7:8. Турският тим дори поведе с точка, но Илайджа Брайънт завърши хубав пробив с успешен флоутър за 10:9. Айзея Кординие вкара впечатляваща тройка от сериозна дистанция, а гардът Сейбън Лий, доскорошен съотборник на Александър Везенков в Олимпиакос, направи разликата 4 точки - 14:10 за гостите. Сейбън Лий вкара и тройка малко след това, а след края на първата четвърт играчите на Пабло Ласо водят в резултата с 19:14.

Втора част:

Сейбън Лий започна ударно и втория период, като с нова тройка направи разликата двуцифрена - 24:14 за Анадолу Ефес. Крис Джоунс пък веднага след това порази целта от далечно разстояние, давайки глътка въздух на водения от Димитрис Итудис отбор. Сейбън Лий не спираше да създава проблеми на Апоел и натрупа 10 точки, но Тай Одиасе с хубаво отиграване под коша на турския тим доближи Апоел на 5 точки - 23:28. Роланд Смитс пък вкара тройка от ъгъла от доста трудна позиция за Анадолу Ефес и разликата отново се покачи на 8 точки.

Стартови състави:

Апоел Тел Авив: 0.Джонатан Мотли, 3.Илайджа Брайънт, 22.Василие Мицич, 25.Даниел Отуру, 26.Ям Мадар

Анадолу Ефес: 8.Ник Вайлер-Баб, 10.Айзея Кординие, 13.Брайс Десер, 15.ПиДжей Доужър, 24.Ерджан Османи

