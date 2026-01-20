Биното: Имаме подкрепата на Ауди от първия ден

Дебютантът във Формула 1 Ауди показа днес в Берлин цветовата схема, с която ще се състезава през сезон 2026. Германската марка придоби Заубер, като трансформирането на швейцарския тим стигна финалната си фаза в края на миналата година.

Дебютният болид на отбора ще носи името R26 и ще бъде предимно в сребърно, но с черен капак на двигателя и червени елементи в долната част.

Taking to the stage 🤩



Audi reveal the R26 at their launch event in Berlin! #F1 pic.twitter.com/5kxywyKvn6 — Formula 1 (@F1) January 20, 2026

„Досега всичко върви гладко - заяви шефът на проекта на Ауди за Формула 1 Матиа Биното. - Защо е гладко? Мисля, че е заради ангажираността на Ауди. Компанията ни оказва голяма подкрепа от първия ден, от нулата, като са напълно отдадени на нашия проект, бих казал, влюбени в проекта.“

„Когато знаеш, че имаш пълната подкрепа на марката, пълната подкрепа на борда на директорите и те ти предоставят необходимите средства за изпълнение на плана, в крайна сметка това е най-важното.“

„А при изпълнението на плана винаги може да има добри и лоши дни. Това е част от работата. Но като цяло, мисля, че досега е страхотно.“

