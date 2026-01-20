Новият болид на Рейсинг Булс с първи километри на „Имола“

Новият автомобил на Рейсинг Булс за сезон 2026 във Формула 1 - VCARB03, дебютира днес на пистата "Имола" за разрешените от ФИА 15 километра за шейкдаун. Утре ще е снимачният ден на втория екип на Ред Бул, в който отборът ще има право на 200 километра.

Под сиво и мрачно небе днес предобед, сред леки превалявания и типичната за Емилия-Романя мъгла и плътни облаци, Рейсинг Булс показа на феновете новия си автомобил в движение.

Primeiros quilômetros do RBPT em Imola com a Racing Bulls !! pic.twitter.com/xNjiYNnDe0 — Portal RBR Brasil 🇦🇹🇧🇷 (@PortalRBRBrasil) January 20, 2026

Днес ще бъде исторически ден за Ред Бул

След няколко дребни проблема, появили се около средата на сутринта, ревът на V6 двигателя, разработен от Ред Бул Пауъртрейнс в сътрудничество с Форд Рейсинг, най-накрая се чу, но само за няколко минути. Точно толкова, колкото да се направят няколко обиколки – три пъти по 4,909 метра – и да се провери дали всичко е наред, преди колата да бъде прибрана в един от боксовете на италианската писта.

Отборът, базиран във Фаенца, само на няколко десетки километра от градчето в провинция Болоня, използва дистанцията, предвидена за шейкдаун (15 километра), за да тества правилната работа на всички системи на автомобила.

Ферари потвърди кога новата кола ще излезе на пистата

Болидът излезе на пистата за първи път малко след обяд, в 13:26 часа българско време, вече с разцветката, представена на 15 януари в Детройт. Зад волана беше един от титулярните пилоти – Лиам Лоусън. Новозеландецът имаше честта пръв да изкара на пистата новото творение на екипа, ръководен от Алън Пърмейн, докато Арвид Линдблад наблюдаваше с любопитство в очакване да направи своите първи километри с новата кола.

По време на шейкдауна в Имола, VCARB03 излезе на пистата с обичайните демонстрационни гуми за мокър асфалт, предоставени от Пирели за подобни събития, както е предвидено в спортния правилник. Със същите гуми отборът ще се върне на пистата и утре.

В Хонда са готови за труден първи сезон с Астън Мартин

Болидът изглеждаше много подобен на рендърите, с които отборът представи разцветката си. В Мичиган не беше показана реалната кола, но компютърните графики вече бяха загатнали за истинските форми на VCARB03. Веднага се набива на очи трапецовидната форма на въздухозаборника, както и носът и опорите, които го свързват с основната равнина на предното крило. Интересно е да се отбележи, че носът е на височината на основния профил. Отворите на страничните кутии са много тесни – решение, което вече видяхме при представените досега болиди. Забележима е и опъващата щанга за пода, разположена пред задното окачване. Схемата на окачването е "пушрод" както отпред, така и отзад. На практика това ще бъде спецификацията, която ще се използва и по време на шейкдауна в Барселона в края на януари.

След кратката поява на пистата, автомобилът се върна в бокса за настройки и проверки преди снимачния ден. След около 24 часа новият болид ще се върне на „Имола“, за да измине предвидените 200 километра и да заснеме рекламните материали с колата за 2026. Лоусън и Линдблад може да си поделят километража, за да съберат първоначални данни, преди да излязат на пистата с гумите за 2026 по време на закрития шейкдаун в Барселона, който е насрочен за 26-30 януари.

#RacingBulls first ever outing with the VCARB03 in #Imola. #LiamLawson at the wheel.

They’re expected to get out on track one again at 13:45 for another two laps.

Also first time for the #Ford engine.#f1 #testing pic.twitter.com/DZ3O9SZo3Z — Jacopo Rava (@JacopoRava04) January 20, 2026

Ключов директор напуска Мерцедес след близо 20 години в отбора

Следвай ни:

Снимки: Imago