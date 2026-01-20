Популярни
Ейдриън Нюи иска Шарл Леклер в Астън Мартин

  • 20 яну 2026 | 17:43
  • 703
  • 0
Ейдриън Нюи иска Шарл Леклер в Астън Мартин

Сезон 2025 във Формула 1 се оказа разочарование за Ферари – 7 подиума за Шарл Леклер, но без победи в хода на кампанията, а Люис Хамилтън записа най-слабия си сезон в кариерата.

Затова и отново се заговори, че Леклер може да напусне Ферари, особено ако се окаже, че Скудерията не се ориентира по най-добрия начин в новите технически правила, които влизат в сила от тази година.

Астън Мартин се смята за един от сериозните претенденти за подписа на Леклер, а според изтекла от тима информация, при обсъждане в тима на качествата на Шарл, новият шеф на отбора Ейдриън Нюи е подкрепил идеята за привличането му.

Нюи е обяснил, че стилът на пилотиране на Леклер отговаря на философията и характеристиките, които са заложени в новите болиди на Астън Мартин, а пилотът от Монако е определен от шефовете на тима като „бъдещ лидер“.

Според източници от тима, Нюи е на мнение, че в Астън Мартин може да бъде изграден отбор около Леклер по същия начин, по който това направиха в Ред Бул с Макс Верстапен.

Смята се, че другият сериозен претендент за място в Астън Мартин е Джордж Ръсел, чието представяне срещу Люис Хамилтън в Мерцедес и след това, когато се превърна в лидер на тима, се цени много високо.

Договорът на Фернандо Алонсо с Астън Мартин е до края на 2026 година, а само Ланс Строл и баща му Лорънс знаят още колко ще кара канадецът във Формула 1.

