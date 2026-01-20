Ауди показа цветовете за дебютния си сезон във Формула 1

Дебютантът във Формула 1 Ауди стана четвъртият отбор, който показа цветовата си схема преди началото на сезон 2026. Преди германският тим това направиха Ред Бул, Рейсинг Булс и Хаас.

Днес Рейсинг Булс пък стана първият отбор, който показа новата си кола – VCARB03, след като болидът направи шейкдаун на италианската писта „Имола“.

Audi reveal the R26, their first Formula 1 car, ahead of the team's debut season! 🤩💪#F1 pic.twitter.com/JYc6k6urae — Formula 1 (@F1) January 20, 2026

Ауди заложи на традиционното сиво, червено и черно при окраската на R26, като по-тъмните акценти са повече в сравнение с прототипите, с които компанията участваше в Световния шампионат за издръжливост и в Льо Ман.

Ауди ще участва със свой заводски отбор във Формула 1, като по-рано купи Заубер и започна трансформацията на швейцарския тим. През 2026 Ауди ще се състезава с новия R26 и собствена задвижваща система.

Тимът запазва пилотите на Заубер от миналата година Нико Хюлкенберг и Габриеле Бортолето, а шефът на отбора Джонатан Уитли заяви, че през новия сезон основната задача на екипа ще е да синхронизира работата на шасито и задвижващата система.

"Формула 1 е най-сложният отборен спорт в света и победите никога не идват лесно - обясни Уитли. - Ще изграждаме тима, ще го развиваме и ще побеждаваме."

"Новите технически правила за сезон 2026 създадоха идеалния за нас момент да влезем във Формула 1 - допълни ръководителят на проекта на Ауди за Формула 1 Матиа Биното. - Ние сме истински заводски отбор, шасито и задвижващата система са разработени съвместно, създадени са един за друг. Интеграцията им е в основата на състезателната ни стратегия."