Ауди показа цветовете за дебютния си сезон във Формула 1

  • 20 яну 2026 | 20:57
  • 936
  • 0
Ауди показа цветовете за дебютния си сезон във Формула 1

Дебютантът във Формула 1 Ауди стана четвъртият отбор, който показа цветовата си схема преди началото на сезон 2026. Преди германският тим това направиха Ред Бул, Рейсинг Булс и Хаас.

Днес Рейсинг Булс пък стана първият отбор, който показа новата си кола – VCARB03, след като болидът направи шейкдаун на италианската писта „Имола“.

Новият болид на Рейсинг Булс с първи километри на „Имола“
Новият болид на Рейсинг Булс с първи километри на „Имола“

Ауди заложи на традиционното сиво, червено и черно при окраската на R26, като по-тъмните акценти са повече в сравнение с прототипите, с които компанията участваше в Световния шампионат за издръжливост и в Льо Ман.

Ауди ще участва със свой заводски отбор във Формула 1, като по-рано купи Заубер и започна трансформацията на швейцарския тим. През 2026 Ауди ще се състезава с новия R26 и собствена задвижваща система.

Защо първият тест във Формула 1 през 2026 година ще бъде толкова таен?
Защо първият тест във Формула 1 през 2026 година ще бъде толкова таен?

Тимът запазва пилотите на Заубер от миналата година Нико Хюлкенберг и Габриеле Бортолето, а шефът на отбора Джонатан Уитли заяви, че през новия сезон основната задача на екипа ще е да синхронизира работата на шасито и задвижващата система.

"Формула 1 е най-сложният отборен спорт в света и победите никога не идват лесно - обясни Уитли. - Ще изграждаме тима, ще го развиваме и ще побеждаваме."

Ейдриън Нюи иска Шарл Леклер в Астън Мартин
Ейдриън Нюи иска Шарл Леклер в Астън Мартин

"Новите технически правила за сезон 2026 създадоха идеалния за нас момент да влезем във Формула 1 - допълни ръководителят на проекта на Ауди за Формула 1 Матиа Биното. - Ние сме истински заводски отбор, шасито и задвижващата система са разработени съвместно, създадени са един за друг. Интеграцията им е в основата на състезателната ни стратегия."

