Филип Кръстев не беше в групата при равенство на Оксфорд

Филип Кръстев не игра за Оксфорд при домакинското равенство (0:0) срещу КПР в среща от 28-ия кръг на Чемпиъншип. В предишния мач на тима си българският национал остана на пейката, а днес изобщо не попадна в групата за двубоя.

Срещата предложи малко емоции на феновете по трибуните. Домакините още веднъж показаха, че страдат от липса на идеи в офанзивен план и продължават да имат третата най-слаба атака в дивизията. КПР също не създаде почти никакви чисти положения и пропусна да излезе на 7-о място в класирането.

За Оксфорд това беше второ поредно нулево равенство и четвърти последователен мач без победа. "Жълтите" се намират в зоната на изпадащите с 24 точки, а след тях е само Шефилд Уензди, който отдавна няма шансове да се спаси.

Лидерът Ковънтри се наложи с 2:1 у дома над Милуол и събра 58 точки. Втори с 50 е Ипсуич. "Трактористите" надвиха с 2:0 на собствен терен Бристол Сити. Топ 6 допълват Мидълзбро, Хъл Сити, Милуол и Престън.