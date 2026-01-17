Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Оксфорд Юнайтед
  3. Без Филип Кръстев Оксфорд не успя да вкара гол

Без Филип Кръстев Оксфорд не успя да вкара гол

  • 17 яну 2026 | 20:46
  • 380
  • 0
Без Филип Кръстев Оксфорд не успя да вкара гол

Оксфорд Юнайтед завърши 0:0 в домакинството си на Бристол Сити. Българският национал Филип Кръстев бе на резервната скамейка, но не влезе в игра. Тимът от университетския град остава в зоната на изпадащите.

Срещата бе дебют за новия мениджър на Оксфорд Мат Блумфийлд. Той трябва да е доволен, че отборът не допусна гол за първи път в последните 17 мача, но играчите му са записали само една победа в последните си осем срещи в първенството и вероятността да изпаднат се увеличава с всеки изминал кръг.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хеттрик на Муричи зарадва Майорка срещу Атлетик Билбао

Хеттрик на Муричи зарадва Майорка срещу Атлетик Билбао

  • 17 яну 2026 | 19:53
  • 1071
  • 0
Тотнъм продължи да затъва след болезнена загуба

Тотнъм продължи да затъва след болезнена загуба

  • 17 яну 2026 | 19:48
  • 2087
  • 0
Арсенал не вкара гол на Нотингам, но увеличи преднината си

Арсенал не вкара гол на Нотингам, но увеличи преднината си

  • 17 яну 2026 | 21:26
  • 7714
  • 14
Байерн започна слабо, но после включи турбото и стана страшно

Байерн започна слабо, но после включи турбото и стана страшно

  • 17 яну 2026 | 21:29
  • 7561
  • 4
Груев игра над 80 минути при драматична и ценнна победа на Лийдс

Груев игра над 80 минути при драматична и ценнна победа на Лийдс

  • 17 яну 2026 | 19:20
  • 4587
  • 0
Челси спря устрема на Брентфорд

Челси спря устрема на Брентфорд

  • 17 яну 2026 | 19:17
  • 2235
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 70591
  • 166
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 68951
  • 159
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 62361
  • 132
Официално: Левски преподписа с основен защитник

Официално: Левски преподписа с основен защитник

  • 17 яну 2026 | 18:17
  • 11624
  • 6
Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

Фенското недоволство събуди Реал Мадрид

  • 17 яну 2026 | 16:56
  • 40594
  • 64
Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

  • 17 яну 2026 | 18:45
  • 19694
  • 28