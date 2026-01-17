Без Филип Кръстев Оксфорд не успя да вкара гол

Оксфорд Юнайтед завърши 0:0 в домакинството си на Бристол Сити. Българският национал Филип Кръстев бе на резервната скамейка, но не влезе в игра. Тимът от университетския град остава в зоната на изпадащите.
Срещата бе дебют за новия мениджър на Оксфорд Мат Блумфийлд. Той трябва да е доволен, че отборът не допусна гол за първи път в последните 17 мача, но играчите му са записали само една победа в последните си осем срещи в първенството и вероятността да изпаднат се увеличава с всеки изминал кръг.