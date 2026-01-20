Предприеха първата стъпка към завръщането на Формула 1 и MotoGP в Аржентина

Първата стъпка по реновацията на пистата „Оскар и Хуан Галвес“ в аржентинската столица Буенос Айрес беше предприета с началото на разрушаването на остарялата сграда на боксовете.

Идеята на тази реновация, чийто първи етап трябва да приключи до началото на 2027 година, е „Оскар и Хуан Галвес“ отново да започне да приема състезания от най-висок ранг. Вече има договор за домакинство на кръг от MotoGP, който трябва да се проведе още следващата година, а надеждите в Аржентина са до няколко години пистата в столицата да отговаря на всички изисквания за домакинство и на старт от Формула 1.

Гран При на Аржентина ще има нов дом от 2027 година

В момента Формула 1 се радва на огромен интерес в Аржентина благодарение на пилота на Алпин Франко Колапинто, който е на прага на своя първи сезон като пълноправен титуляр в световния шампионат. Именно популярността на Колапинто накара правителството на президента Хавиер Милей да погледне към Формула 1 и дори вече бяха проведени няколко предварителни срещи, на които се дискутираха условията по завръщането на Аржентина в календара на Формула 1.

Ще се върне ли Аржентина в календара на Формула 1?

За последно южноамериканската страна прие кръг от световния шампионат през 1998 година, а в цялата история на спорта има общо 20 проведени състезания в Аржентина. Всички те са на една или друга версия на „Хуан и Оскар Галвес“ в Буенос Айрес.