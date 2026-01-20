Популярни
Защо първият тест във Формула 1 през 2026 година ще бъде толкова таен?

  • 20 яну 2026 | 13:36
  • 372
  • 0
През последните години се наложи практиката предсезонните тестове във Формула 1 да бъдат излъчвани пълно ценно с телевизионни графики и коментар в официалната платформа на световния шампионат.

Това обаче ще се промени следващата седмица, когато в Барселона ще се проведе първият от общо трите предсезонни теста за тази година. Той ще продължи от понеделник до петък, но всеки тим ще може да бъде на пистата в само три от петте дена за подготовка на „Каталуния“.

Официално този тест е със статута на „закрита шейкдаун сесия“, която се организира от отборите, а не от ФИА или Формула 1. Поради тази причина не само, че няма да има телевизионно излъчване на теста, но дори няма да бъдат допускани и представители на медиите в падока в хода на тази шейкдаун сесия.

По един начин така Формула 1 ще се върне към своето минало, когато всички тестове се провеждаха по подобен начин на всевъзможно локации из Европа и не само. Но каква е причината за тази потайнственост, след като така или иначе всички отбори ще присъстват на този тест в Барселона?

Формула 1 обяви началните часове за предсезонните тестове в Бахрейн
Формула 1 обяви началните часове за предсезонните тестове в Бахрейн

Отговорът на този въпрос е много прост и той е свързан с въвеждането на новите задвижващи системи, които заменят досегашните турбо-хибридни агрегати. Във Формула 1 всички още си спомнят първите тестове през 2014 година, когато отборите имаха сериозни технически затруднения с тогава новите турбо-хибридни задвижващи системи и прекарваха голяма част от времето в гаражите си. За справка в първия ден на предсезонните тестове преди 12 годините десетте отбора, които бяха стигнали навреме за старта на изпитанията на „Херес“, завъртяха общо 93 обиколки.

Сега отборите, а и шефовете на шампионата искат да избегнат такова публично унижение и поради тази причина първият тест ще бъде при закрити врата, за да могат тимовете и производителите на задвижващи системи да изпълняват своите програми спокойно. Това обаче няма да е така по време на двата теста в Бахрейн, които ще се проведат от 11 до 13 и от 18 до 20 февруари. Тогава ще видим традиционното за последните години отразяване с пълен набор от камери, графики, коментари и анализи в реално време, както се случва и по време на състезателните уикенди в световния шампионат.

