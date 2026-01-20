Популярни
  Арвид Линдблад с фалстарт на дебютния си сезон във Формула 1

Арвид Линдблад с фалстарт на дебютния си сезон във Формула 1

  • 20 яну 2026 | 17:05
  • 1461
  • 0

Единственият новобранец във Формула 1 през 2026 година Арвид Линдблад допусна първата си по-сериозна грешка като пилот в световния шампионат по време на днешния шейкдаун на отбора на Рейсинг Булс.

Вторият тим на Биковете се насочи към пистата „Имола“, която се намира на само няколко километра от базата му във Фаенца. Планът за днес предвиждаше Линдблад и съотборникът му Лиам Лоусън да направят сумарно 15 километра, в които инженерите както на Рейсинг Булс, така и на Ред Бул Пауъртрейнс и Форд да съберат първоначални данни за работата на колата и задвижващата система.

Новият болид на Рейсинг Булс с първи километри на „Имола“
Новият болид на Рейсинг Булс с първи километри на „Имола“

И докато при Лоусън проблеми с пилотирането нямаше, то същото не може да се каже за Линдблад. Британският състезател е загубил контрол върху VCARB03 на влажната настилка при преминаването на шикана „Вилньов“ и се завъртял, след което е затънал в чакъла в зоната за сигурност.

Това е наложили използването на репатрак, който да прибере колата обратно в бокса, където тя да бъде проверена. Добрата новина за Линдблад е, че това завъртане идва днес, а не утре, когато е предвиден снимачен ден от 200 километра, в който да започнат и по-сериозните проверки на VCARB03 и задвижващата система.

Снимки: Gettyimages

