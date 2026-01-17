Фиорентина ще излезе за своя мач въпреки кончината на президента си

От Фиорентина обявиха, че всички състави на клуба ще изиграят своите мачове през този уикенд въпреки смъртта на клубния президент Роко Комисо, която беше оповестена тази нощ. Решението за провеждането на двубоите е било съгласувано със семейството на починалия.

Фиорентина обяви скръбна вест

“Фиорентина реши, в съотвествие с желанието на семейство Комисо, както и с целта да почете паметта на своя президент, да изиграе всички предвидени спортни срещи. За всички, които го познаваха, футболът винаги е бил най-голямата му страст и от уважение към тази голяма обич, съставите на Фиорентина ще почетат неговата памет, като играят за него на всеки терен”, се казва в съобщението на клубния сайт.

Fiorentina have decided, at the wish of the Commisso family and in order to honor the memory of their President, to take the field in all scheduled sporting commitments.



Official Statement: https://t.co/fjrG8MbPlW pic.twitter.com/mZ0OukZXE5 — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) January 17, 2026

Мъжкият състав на “виолетовите” ще гостува на Болоня утре в мач от 21-вия кръг на Серия "А". Днес пък женският тим на клуба ще приеме Дженоа в мач от дамското първенство в Италия. Примаверата на Фиорентина още вчера изигра мача си от кръга в младежкия шампионат, като направи 3:3 при визитата си на Милан U20. Един от головете за “росонерите” беше вкаран от българския талант Валери Владимиров, който се разписа с глава за 2:1 при статично положение в 52-рата минута.

