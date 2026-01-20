Сняг и лед посрещнаха пилотите за описването на отсечките преди рали "Монте Карло"

Заснежен и на места покрит с лед асфалт посрещна пилотите по време на описването на отсечки преди началото на рали „Монте Карло“, с което ще стартира сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC) по-късно тази седмица.

Организаторите на WRC публикуваха няколко снимки от описването на отсечките, което продължава и днес, в профилите на шампионата в социалните мрежи. На тях се вижда как на места условията са перфектни, но на други има сняг и лед, което може да затрудни чувствително пилотите, ако условията се запазят такива до края на седмицата.

Официалният старт на рали „Монте Карло“ ще бъде даден в четвъртък в Княжеството, след което ще се проведат и първите три етапа, които по традиция ще бъдат след залез. В петък са предвидени нови шест етапа изцяло около Гап, където е базирано ралито, а в събота екипажите ще се насочат обратно към Монако. Там вечерта ще се проведе суперспециалният етап, който ще ползва части от пистата за Формула 1, а в неделя са предвидени общо четири етапа, включително две изкачвания на „Кол де Турини“.

Снимки: WRC