Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Сняг и лед посрещнаха пилотите за описването на отсечките преди рали "Монте Карло"

Сняг и лед посрещнаха пилотите за описването на отсечките преди рали "Монте Карло"

  • 20 яну 2026 | 10:52
  • 527
  • 1
Сняг и лед посрещнаха пилотите за описването на отсечките преди рали "Монте Карло"

Заснежен и на места покрит с лед асфалт посрещна пилотите по време на описването на отсечки преди началото на рали „Монте Карло“, с което ще стартира сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC) по-късно тази седмица.

Организаторите на WRC публикуваха няколко снимки от описването на отсечките, което продължава и днес, в профилите на шампионата в социалните мрежи. На тях се вижда как на места условията са перфектни, но на други има сняг и лед, което може да затрудни чувствително пилотите, ако условията се запазят такива до края на седмицата.

Официалният старт на рали „Монте Карло“ ще бъде даден в четвъртък в Княжеството, след което ще се проведат и първите три етапа, които по традиция ще бъдат след залез. В петък са предвидени нови шест етапа изцяло около Гап, където е базирано ралито, а в събота екипажите ще се насочат обратно към Монако. Там вечерта ще се проведе суперспециалният етап, който ще ползва части от пистата за Формула 1, а в неделя са предвидени общо четири етапа, включително две изкачвания на „Кол де Турини“.

Снимки: WRC

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Мерцедес остава единствен доставчик на колите за сигурност във Формула 1

Мерцедес остава единствен доставчик на колите за сигурност във Формула 1

  • 19 яну 2026 | 18:53
  • 1492
  • 0
Маркес подписва за още 2 години с Дукати

Маркес подписва за още 2 години с Дукати

  • 19 яну 2026 | 18:26
  • 917
  • 0
Марк Маркес с актуална информация за възстановяването си

Марк Маркес с актуална информация за възстановяването си

  • 19 яну 2026 | 18:12
  • 837
  • 0
В Ред Бул определиха главните механици на Верстапен и Хаджар

В Ред Бул определиха главните механици на Верстапен и Хаджар

  • 19 яну 2026 | 16:45
  • 875
  • 0
Чуйте звука на новия мотор на Макларън!

Чуйте звука на новия мотор на Макларън!

  • 19 яну 2026 | 16:33
  • 1621
  • 2
Естебан Окон: За 2026 може да забравим всичко, което сме научили в картинга

Естебан Окон: За 2026 може да забравим всичко, което сме научили в картинга

  • 19 яну 2026 | 16:18
  • 1254
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 9474
  • 29
ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

  • 20 яну 2026 | 09:05
  • 19440
  • 33
Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

  • 20 яну 2026 | 07:35
  • 23154
  • 23
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 26049
  • 26
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 119250
  • 41
Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

  • 20 яну 2026 | 07:30
  • 11525
  • 0