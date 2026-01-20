Ключов директор напуска Мерцедес след близо 20 години в отбора

Отборът на Мерцедес обявиха, че директорът по дизайна на колите Джон Оуен ще напусне тима след близо 20 години като част от него.

Оуен се присъедини към екипа от Бракли през 2007 година, когато той все още беше познат като Хонда. Впоследствие британецът беше част от приказката на БраунГП през 2009, а от 2010 е част от Мерцедес, в който изигра ключова роля в спечелването на осемте поредни конструкторски титли в периода 2014-2021.

W17. It's nearly time 🙏 pic.twitter.com/wlAxA0N6Ir — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 17, 2026

Оуен обаче е решил да си вземе почивка от Формула 1 и ще се раздели с Мерцедес по-късно тази година, след период на плавно предаване на щафетата на неговия наследник. Това ще бъде настоящият инженерен директор Джакомо Тортора, който ще бъде повишен и ще отговаря пред заместник техническия директор – Симоне Реста.

Already picturing this on the grid 🤩 pic.twitter.com/7lfk1qzBmr — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 16, 2026

Мерцедес ще представи последната кола създадена под ръководството на Оуен в четвъртък, 22 януари. Не е ясно дали премиерата на W17 ще бъде последвана от шейкдаун, или той ще остане за Барселона, където следващата седмица ще се проведе първият предсезонен тест.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages