В Хонда са готови за труден първи сезон с Астън Мартин

Президентът на състезателната дивизия на Хонда Коджи Уатанабе заяви, че в японския производител са готови за труден сезон 2026 във Формула 1, в който ще дебютират новите задвижващи системи.

Хонда се завръща в световния шампионат с пълна заводска програма в партньорство с Астън Мартин. По-рано днес японците показаха официално RA626H, който е изграден по новите правила, включващи разделение 50/50 между мощността от двигателя с вътрешно горене и хибридния компонент.

В Хонда са амбицирани да се борят за победи в бъдеще, но Уатанабе признава, че японският производител може да има труден първи сезон с новите правила. По неговите думи за момента Хонда изпитва дефицит в разработката на двигателя с вътрешно горене, който изостава от графика.

„Разбира се, ако ние се състезаваме, ние сме отдадени на победата. Въпреки това, правилата за 2026 са голямо технологично предизвикателство и може би ще имаме проблеми. На този етап, преди да сме излезли на пистата за тестове, ние не знаем каква е разликата с конкурентите ни, така че ще трябва да почакаме. В дългосрочен план нашата цел е да се борим за титлата.



„Електрическата страна на проекта прогресира по план, но това не може да се каже за двигателя с вътрешно горене. Но всичко зависи от времето за развитие. Като вземем това предвид, аз мисля, че ние направихме всичко, което можехме“, заяви Уатанабе.

Астън Мартин ще представи официално AMR26 на 9 февруари, два дни преди началото на първия от двата предсезонни теста, които ще се проведат в Бахрейн. Още преди това обаче болидът ще излезе на пистата, а това ще се случи по време на първия предсезонен тест, който ще се проведе в Барселона другата седмица.