Ферари потвърди кога новата кола ще излезе на пистата

  • 20 яну 2026 | 12:30
  • 598
  • 0

Ферари потвърди, че на 23 януари новият болид на тима за сезон 2026 - SF-26, ще направи първия си шейкдаун. Това ще се случи в деня, в който е представянето на новата кола, като пак по традиция и двете събития ще се на пистата на Скудерията “Фиорано” в Маранело.

Феновете и представителите на медиите ще видят една доста ранна версия на колата, като според информация от Ферари, чак в края на втория тест в Бахрейн италианците ще използват аеродинамичния пакет, с който ще започнат сезона в Австралия.

От тима отрекоха слуховете, че има забавяне в подготовката на колата, както и че имат проблеми със задвижващата система, като спекулациите бяха, че в Маранело имат проблеми с част от материалите, които се използват при конструирането на двигателя с вътрешно горене.

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън започва втория си сезон като пилот на Ферари, като през 2025 записа най-слабата си кампания във Формула 1 без нито една победа. Но много специалисти са на мнение, че ако екипът на Фредерик Вальор е успял да се справи с тълкуването на новите технически правила и SF-26 се получи достатъчно добър, то Люис ще се бори отново за световната титла, вече с кола, която не страда от ограниченията и особеностите на “грунд ефект” колите, които британецът не харесва.

Снимки: Gettyimages

