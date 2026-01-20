Ферари потвърди кога новата кола ще излезе на пистата

Ферари потвърди, че на 23 януари новият болид на тима за сезон 2026 - SF-26, ще направи първия си шейкдаун. Това ще се случи в деня, в който е представянето на новата кола, като пак по традиция и двете събития ще се на пистата на Скудерията “Фиорано” в Маранело.

Феновете и представителите на медиите ще видят една доста ранна версия на колата, като според информация от Ферари, чак в края на втория тест в Бахрейн италианците ще използват аеродинамичния пакет, с който ще започнат сезона в Австралия.

Just discussing the race suit reveal 🗣️ pic.twitter.com/2kfvGuYFcT — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 19, 2026

Ето ги новите състезателни екипи на Леклер и Хамилтън

От тима отрекоха слуховете, че има забавяне в подготовката на колата, както и че имат проблеми със задвижващата система, като спекулациите бяха, че в Маранело имат проблеми с част от материалите, които се използват при конструирането на двигателя с вътрешно горене.

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън започва втория си сезон като пилот на Ферари, като през 2025 записа най-слабата си кампания във Формула 1 без нито една победа. Но много специалисти са на мнение, че ако екипът на Фредерик Вальор е успял да се справи с тълкуването на новите технически правила и SF-26 се получи достатъчно добър, то Люис ще се бори отново за световната титла, вече с кола, която не страда от ограниченията и особеностите на “грунд ефект” колите, които британецът не харесва.

Днес ще бъде исторически ден за Ред Бул

Ключов директор напуска Мерцедес след близо 20 години в отбора

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages