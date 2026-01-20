Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Днес ще бъде исторически ден за Ред Бул

Днес ще бъде исторически ден за Ред Бул

  • 20 яну 2026 | 10:36
  • 235
  • 0

Днешния 20 януари 2026 година ще бъде исторически за Ред Бул, тъй като разработената от Биковете и Форд задвижваща система за първи път ще излезе на пистата.

Това ще се случи благодарение на Рейсинг Булс, който ще направи кратък шейкдаун на VCARB03 на „Имола“. Планът е в рамките на днешния ден Лиам Лоусън и новобранецът Арвид Линдблад да завъртят не повече от 15 километра като част от така наречено „демо събитие“.

В рамките на тези 15 километра, което се равнява на 5 обиколки на „Имола“, инженерите на Ред Бул и Форд ще могат да съберат първоначални данни за работата на новата задвижваща система в реални условия. Утре Лоусън и Линдблад ще се върнат на „Имола“ за снимачен ден от 200 километра, в който ще могат да направят малко по-сериозни изпитания на задвижващата система преди началото на първия предсезонен тест, който ще се проведе в Барселона идната седмица.

В Ред Бул са готови за безсънни нощи заради 90-годишното си изоставане
В Ред Бул са готови за безсънни нощи заради 90-годишното си изоставане

Все още не е ясно кога отборът на Ред Бул ще направи шейкдаун на RB22, но се очаква това да се случи в рамките на следващите дни. Най-вероятно Биковете ще изберат „Силвърстоун“ за тази цел, а не е изключено тяхната програма с Макс Верстапен и Исак Хаджар да бъде сходна с тази на Рейсинг Булс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Мерцедес остава единствен доставчик на колите за сигурност във Формула 1

Мерцедес остава единствен доставчик на колите за сигурност във Формула 1

  • 19 яну 2026 | 18:53
  • 1407
  • 0
Маркес подписва за още 2 години с Дукати

Маркес подписва за още 2 години с Дукати

  • 19 яну 2026 | 18:26
  • 871
  • 0
Марк Маркес с актуална информация за възстановяването си

Марк Маркес с актуална информация за възстановяването си

  • 19 яну 2026 | 18:12
  • 807
  • 0
В Ред Бул определиха главните механици на Верстапен и Хаджар

В Ред Бул определиха главните механици на Верстапен и Хаджар

  • 19 яну 2026 | 16:45
  • 801
  • 0
Чуйте звука на новия мотор на Макларън!

Чуйте звука на новия мотор на Макларън!

  • 19 яну 2026 | 16:33
  • 1524
  • 1
Естебан Окон: За 2026 може да забравим всичко, което сме научили в картинга

Естебан Окон: За 2026 може да забравим всичко, което сме научили в картинга

  • 19 яну 2026 | 16:18
  • 1202
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 5687
  • 14
ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

  • 20 яну 2026 | 09:05
  • 12845
  • 19
Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

  • 20 яну 2026 | 07:35
  • 15815
  • 16
Григор Димитров започва кампанията си в Australian Open

Григор Димитров започва кампанията си в Australian Open

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 14713
  • 13
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 118419
  • 41
Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

Едно голямо дерби и още много интересни мачове при завръщането на Шампионската лига

  • 20 яну 2026 | 07:30
  • 6472
  • 0