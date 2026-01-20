Днес ще бъде исторически ден за Ред Бул

Днешния 20 януари 2026 година ще бъде исторически за Ред Бул, тъй като разработената от Биковете и Форд задвижваща система за първи път ще излезе на пистата.

Това ще се случи благодарение на Рейсинг Булс, който ще направи кратък шейкдаун на VCARB03 на „Имола“. Планът е в рамките на днешния ден Лиам Лоусън и новобранецът Арвид Линдблад да завъртят не повече от 15 километра като част от така наречено „демо събитие“.

VCARB with another fire livery *pretends to be shocked* 😮‍💨#F1 #VCARB pic.twitter.com/svmgoWpws0 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) January 16, 2026

В рамките на тези 15 километра, което се равнява на 5 обиколки на „Имола“, инженерите на Ред Бул и Форд ще могат да съберат първоначални данни за работата на новата задвижваща система в реални условия. Утре Лоусън и Линдблад ще се върнат на „Имола“ за снимачен ден от 200 километра, в който ще могат да направят малко по-сериозни изпитания на задвижващата система преди началото на първия предсезонен тест, който ще се проведе в Барселона идната седмица.

В Ред Бул са готови за безсънни нощи заради 90-годишното си изоставане

Все още не е ясно кога отборът на Ред Бул ще направи шейкдаун на RB22, но се очаква това да се случи в рамките на следващите дни. Най-вероятно Биковете ще изберат „Силвърстоун“ за тази цел, а не е изключено тяхната програма с Макс Верстапен и Исак Хаджар да бъде сходна с тази на Рейсинг Булс.

