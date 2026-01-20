Марк Маркес посочи с кого ще се бори за титлата в MotoGP

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес разкри списъка си с основни съперници, с които очаква да се бори за титлата в MotoGP през този сезон. В него той включи Маверик Винялес и неговия „интересен експеримент“ да се подготвя с Хорхе Лоренцо.

С оглед на това, че сезонът в MotoGP включва 22 кръга, съответно 22 основни състезания и 22 спринта, Маркес е на мнение, че редовното качване на подиума вече няма да е достатъчно за титлата, ще трябва да се трупат и победи.

„Победата ти дава аванс в точките, който можеш да губиш след това, за да можеш да правиш грешки и да си спокоен. Но със сигурност няма да е сезон като миналогодишния, който беше много нетипичен, с много грешки от основните съперници – на Пеко, също и на Алекс, който контузи пръста си в средата на сезона и имаше две нули (в Ассен и Бърно). Вярвам, че всичко това ще бъде различно, но ако се появи пилот, който те принуждава да караш по-бързо, се правят и повече грешки и трябва да се търси баланса между риск и скорост", обясни Маркес.

Пилотът на Дукати разкри кои според него са основните му конкуренти в борбата за световния шампионат този сезон.

„Преди началото на сезона винаги слагам имената на всички съперници на масата. Андреа Довициозо ме научи да го правя, на него медиите рядко му обръщаха внимание, но той се оказа много труден съперник; същото важи и за брат ми Алекс Маркес, за когото миналата година никой не говореше преди началото на сезона, а той беше много труден съперник. Така че ще сложим на масата Педро Акоста, Марко Бедзеки, Пеко, Алекс... вярвам, че това ще бъдат имената на основните съперници, без да забравяме останалата част от пилотите в MotoGP", допълни Маркес.

На представянето на Дукати вчера Маркес беше попитан и за сътрудничеството между Маверик Винялес, пилот на KTM Tech3, и Хорхе Лоренсо, трикратен шампион в MotoGP и бивш съперник на Маркес, от когото той отне титлата през 2015 година.

„Точно щях да добавя и Винялес към списъка, ще видим как ще се развие този експеримент - обясни Марк относно дуото Маверик-Хорхе. - Когато казах „останалите пилоти от MotoGP“, щях да добавя Винялес, но после се разпрострях твърде много. Но това, което правят Маверик и Хорхе, е много интересно."

