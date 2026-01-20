Торино взе юноша на Реал Мадрид, който не успя да пробие в Бенфика

От Торино обявиха привличането на левия бек Рафаел Обрадор, който пристига от Бенфика под наем до края на сезона с опция за закупуване в размер на 9 млн. евро. В случай на постоянен трансфер испанецът, който ще носи фланелката с номер 33, ще подпише договор за 3+1 сезона.

21-годишният играч пристигна в Бенфика от Реал Мадрид през миналото лято след сделката между двата клуба, която доведе Алваро Карерас на “Бернабеу”. Юношата на “лос бланкос” обаче така и не се наложи в лисабонския гранд, който плати за него 5 млн. евро. Обрадор изигра само един мач за първия състав, както и две срещи за клубния дубъл. Също така той е младежки национал на Испания, като е записал четири двубоя с един гол и една асистенция за състава до 21 години.