Бенфика напредва в преговорите за Рафа Силва

Бенфика напредва в преговорите за Рафа Силва

Рафа Силва, Бенфика и Бешикташ започват да виждат светлина в тунела, което означава, че скоро може да бъде постигнато споразумение за трансфер на халфа в посока Лисабон. Преговорите между клубовете продължават, а позициите, въпреки противоречивата информация, публикувана в Турция, са по-близки и всеки момент може да има бял дим.

Бенфика предприе конкретни стъпки, предлагайки 5 милиона евро, докато Бешикташ вече свали изискванията си от 15 на 7 милиона. Разстоянието, което разделя разбирателството, е малко и източник, близък до процеса, вярва, че всичко може да бъде решено в следващите часове.

Бенфика следи ситуацията около Рафа Силва, който отказва да играе за Бешикташ
Бенфика следи ситуацията около Рафа Силва, който отказва да играе за Бешикташ

Журналистът Яъз Сабунджуоглу от изданието "Sports Digitale" разкри в понеделник вечерта, че генералният директор Марио Бранко вече е в Истанбул. Телевизионният канал "A Spor" отиде по-далеч, като съобщи, че има принципно споразумение, въпреки че не разкри подробности, а само позициите, до които са стигнали клубовете предишния ден.

Бенфика има интерес да привлече Рафа Силва до края на седмицата, но не желае да даде повече от 5 милиона евро, с бонуси за постижения от 2 милиона евро. С 32-годишния португалски национал, който може да играе като втори нападател и крило, има постигнато споразумение за подписване на договор за две години и половина.

Португалски национал спира с футбола
Португалски национал спира с футбола

На "Луш" първоначално планираха да пристъпят към привличането на опитния халф едва след като той разтрогне договора си с Бешикташ. По време на разговорите покрай трансфера на Давид Юрашек, който беше под наем в Бешикташ до края на сезона, в Славия (Прага) обаче, Бенфика отвори вратата за инвестиция.

„Орлите“ имат да получават от Бешикташ пари за трансфера на Оркун Кьокчу за 25 милиона евро плюс 5 милиона евро бонуси. Те също така трябва да вземат 10 милиона евро от продажбата на останалите 50% от правата на Жедсон Фернандеш през юли. Парите ще бъдат приспаднати от сумата, която все още не е изплатена по тези сделки.

