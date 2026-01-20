Артета обясни защо за Арсенал е важно да спечели в Милано

Единствената загуба на Арсенал в първата фаза на Шампионската лига миналия сезон дойде от Интер и Микел Артета иска отборът му да покаже колко много се е подобрил оттогава, когато продължи непобедимия си рекорд срещу същия съперник.

Арсенал е начело в класирането с максимален брой точки и е единственият непобеден тим в надпреварата преди предпоследния кръг от фазата на лигата.

„Много подобен контекст на миналата година“, каза Артета на пресконференция вчера.

„Очевидно е, че положението на двата отбора в момента е малко по-различно. Те имат нов треньор, който, според мен, им е дал някои други неща в тяхната идентичност и в начина, по който играят. Мисля, че задачата ще бъде също толкова трудна. Но като се замисля, имахме наистина силно представяне тук и разликата, с която загубихме, беше една дузпа“, добави той.

Артета е нетърпелив отборът му да запази положителната си серия от резултати - 11 двубоя без загуба във всички състезания, и вижда инерцията като ключ към успеха.

„Представянето и резултатите оказват емоционално влияние върху отбора до голямо ниво на увереност и целта утре е да спечелим мача. Това е стъпка, която не направихме миналата година и трябва да покажем, че сме по-добри от миналата година“, коментира мениджърът.

Равенство срещу Интер би осигурило място на Арсенал на осминафиналите, а победа би гарантирала място в топ 2 и домакинско предимство във втория двубой чак до полуфиналите.

„Това е от огромно значение. Знаем го и ако спечелим утре, знаем, че ще бъде така. Нека го направим“, заяви специалистът.

Интер е шести в класирането на Шампионската лига с 12 точки, след като загуби последните си два мача в турнира.

